La chirigota de Écija, cómoda con la presión y el riesgo: «La idea es una locura de los autores»

Decenas de personas se concentran en la plaza del Mentidero. Muchas de ellas se han recorrido más de 200 kilómetros por un solo motivo: acompañar a la chirigota de Écija 'Al cielo con él'. «No hemos venido solos, tenemos la suerte de que viene la gente a arroparnos. Aunque no puedan entrar al Falla, porque no han pillado entradas», expresa con orgullo Jorge Manuel Rodríguez 'Keko', director de la agrupación que el año pasado fue la revelación del concurso con 'Te como la cara', que alcanzó las semifinales. Ahora, la expectación del público es máxima para ver la «idea arriesgada» que traen los hermanos Castro para esta nueva edición del COAC.

«Nos gusta bastante el riesgo», afirma Keko, que asegura que se van a mantener los «mismos ingredientes» que les dio tan buenos resultados el año pasado con un tipo de Hannibal Lecter y una interpretación que llamó mucho la atención desde el primer minuto al estar maniatados por una camisa de fuerza que les impedía moverse. 'Te como la cara' y 'Al cielo con él' van a compartir las «mismas estructuras» porque es lo que «el público busca de ellos».

Eso sí, no van a jugar tanto con el humor negro como el año pasado. «Vamos a tirar un poquito del humor negro, pero no a lo mejor tan negro porque esta idea no lo requiere». 'Al cielo con él' es otra ida de olla de los hermanos Castro. «La idea es una locura de los autores. Es una idea que creo que va impactar nada más encender la luz, la gente va a decir: 'esta gente están colgados'«, reconoce Keko.

La agrupación de Écija ha convivido muy bien durante este año con la presión que implica haber sido una de las sorpresas del COAC 2024. «. »Los autores el año pasado cambiamos un poco la línea, vimos que gustó y la verdad que sin presión ninguna, al revés. Nos gusta bastante la presión que tenemos, porque estamos ahí, la gente nos quieren ver, vemos el apoyo del público, pues nosotros encantados, ojalá todos los años sea igual«, afirma horas antes de subirse a las tablas del Gran Teatro Falla. El objetivo de los astigitanos no es otro que hacer disfrutar al público y después »ya el concurso nos pondrá en el sitio donde nos tenga que poner«.

Volver a repetir la gesta del año pasado no va a ser fácil en una modalidad cargada de regresos esperados y un nivel muy alto. Aunque eso no es ningún inconveniente. «Pero es bonito, es bonito que haya contra más chirigotas, mucho mejor, y si es de más calidad, sobre todo de calidad, muchísimo mejor», confiesa Keko.

Los nervios crecen a medida que se acerca el momento en que el telón se suba, pero el camino hasta el Gran Teatro Falla no lo harán solos. «Para mí es un orgullo que tengamos gente ya detrás, estamos con una ola detrás apoyándonos, que nosotros venimos de abajo del todo, del barro. Nosotros hemos venido aquí a cantar y no había ni cinco personas. Oye, ya se ve que estamos haciendo las cosas más o menos bien, y está gustando la chirigota«, concluye el director de la agrupación astigitana.