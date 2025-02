Quién canta hoy martes 18 de febrero en el COAC 2025: orden de actuación de la quinta sesión de cuartos en el Teatro Falla de Cádiz

¿Quién canta en el Gran Teatro Falla este martes 18 de febrero? Será una sesión de cuartos, la quinta, donde tenga una enorme presencia la voz femenina en la comparsa. Tres de las comparsas donde predomina la voz de la mujer, 'La majadería' (Palmira Santander), 'La valla' (Marta Ortiz) y 'La chulita' (Tamara Beardo), coinciden en la misma función. Además, batalla de chirigotas, con 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus', 'Los cagones' de Manolín Santander y 'Los butaneros' de Kike Remolino, más el coro de Julio Pardo.

20:05: CORO: El lado oscuro: Antonio Rivas y Julio Pardo dan un giro de 180 grados a sus últimas creaciones. Como apunta el letrista, lo peor que le pueden decir a un autor es que es siempre lo mismo, y por eso se han alejado tanto de 'Los luciérnagas' como de 'Los Martínez' para confeccionar el repertorio de este coro sombrío. Son el lado oscuro de la mente humana, la maldad que todos tenemos más o menos escondida, en el disfraz de tabernarios malencarados. También el tango suena diferente. Aspirante a todo.

Noticia Relacionada 'El lado oscuro': el riesgo de buscar la gloria en el reverso tenebroso del ser humano José María Aguilera El coro de Pardo y Rivas da un giro radical con respecto a sus últimas creaciones, tanto en disposición en escena como en la composición musical

20:50: COMPARSA: La majaderia. La comparsa de Palmira Santander, con la autoría de su hermano Manolín y su tocayo Cornejo, vuelve a meterse en esta fase de cuartos de final. Idea muy carnavalera repleta de color, esta comparsa mixta tiene una forma de cantar y un timbre muy reconocibles, e interpretan con mucha pasión.

Noticia Relacionada Palmira Santander: «Que haya tantas niñas en la cantera es una buena noticia para la presencia de la mujer en el Carnaval» Esther Macías La descendiente de Manolo Santander y la directora de la comparsa de 'La majadería' llega este jueves al Gran Teatro Falla con «ganas de disfrutar y de hacer disfrutar. Es lo más importante de esta fiesta tan nuestra»

21:30: CHIRIGOTA: Los butaneros chirigota de CAI/CDC: Fue la primera chirigota que pegó fuerte en el Concurso y ahora la gran misión es mantenerse, e incluso superarse. El regreso de Kike Remolino, junto a su amigo Javi el Ojo, asegura que una chirigota canalla, crítica, con mucha fuerza en la interpretación y que sobre todo destacó en los cuplés y en el popurrí. Si te esperabas que fueran trabajadores con la bombona al hombro, es que tú no eres de Cádiz. Aquí el butano es la cerveza de litro.

Noticia Relacionada 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC': Remolino brinda con su chirigota más 'heavy' José María Aguilera Humor de Cádiz. Con cuartetas muy bien hiladas, música al tipo, tirando de repertorio sin efectismo y un nivel alto en la interpretación. Canalla, engancha para darle un buen trago

22:15: COMPARSA: La valla. Vuelve la comparsa de Marta Ortiz Deusto, inolvidable finalista con 'We can do... Carnaval'. Comparsa femenina y feminista que articulo un repertorio con una profunda crítica social. Mujeres inmigrantes que buscan llegar a Europa, pero que se encuentran con muchas más vallas que la metálica, la física. La del racismo, clasismo, machismo, xenofobia...

Noticia Relacionada 'La valla': el drama de la inmigración desde una visión femenina y feminista José María Aguilera La comparsa de Marta Ortiz denuncia todas las vallas, literales y metafóricas, que se encuentran estas personas en su camino a Europa

23:00: CHIRIGOTA: Apartamentos turísticos Juani wainjaus: El personaje de la Juani, de la factoría de Selu García Cossío, tiene que crecer. El estreno fue ante todo la presentación de esta buscavidas que alquila su piso a los turistas. En el pasodoble deja su sello y cuenta con un popurrí bastante divertido. El perro Rayo da mucho juego.

Noticia Relacionada 'Apartamentos turísticos Juani Wainjaus': la tragicomedia de una gaditana que siempre va de cara José María Aguilera El método Seluslavsky nos deja un personaje de su factoría, con mucho recorrido, perfectamente reconocible y muy bien interpretado. Rebosante de detalles, construido con la precisión de un orfebre en cada gesto, cada nota, cada palabra

23:40: COMPARSA: La chulita: la tercera comparsa de la noche en la que las voces femeninas tienen un papel predominante. La agrupación de Tamara Beardo aspira a las semifinales, el lugar donde ha estado en los dos últimos Concursos. Estas leonas se manejaron muy bien en la selva. Destacan por la afinación, por su estilo, y un popurrí con mucho contenido.

00:20: CHIRIGOTA: Los cagones: Otra chirigota que pegó con fuerza en preliminares y se ha ganado el papel de favorita. Manolín Santander y Sánchez Reyes han vuelto a la senda donde se sienten más cómodos, con su clasicismo habitual pero con garra y arte chirigoteros, y protagonizaron una actuación muy redonda. Grandes pasodobles, buenos cuplés y un popurrí rebosante de humor gaditano. Los cagones son esos pájaros que sobrevuelan la ciudad de Cádiz y se desprenden de su carga en el momento más inoportuno.

Noticia Relacionada 'Los cagones': los pájaros vuelan en el popurrí José María Aguilera La chirigota de Manolín Santander y Sánchez Reyes da un picotazo fuerte en la modalidad con un pasodoble a su estilo y una última pieza con continuos golpes chirigoteros

Este es el orden de actuación de cuartos de final, de la quinta sesión, en el COAC 2025, el Concurso de Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla.