Palmira Santander: «Que haya tantas niñas en la cantera es una buena noticia para la presencia de la mujer en el Carnaval»

La comparsa de los hermanos Santander, Manolín y Palmira junto a Manuel Cornejo celebra este 2025 su cuarto año de trayectoria en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Y lo hará este jueves 30 de enero con 'La majadería'.

Palmira Santander, a pocas horas de subir al teatro gaditano junto a su compañeras, se siente tranquila y segura del trabajo que han hecho durante todo este tiempo. Y satisfecha, muy satisfecha de su equipo, «que es una familia más que un equipo al uso». Es un orgullo para ella volver al templo. Cómo no iba a serlo, claro.

Palmira está siguiendo el concurso lo que puede. Entre ensayo, últimos retoques y nervios. Pero ve nivel este año. «De momento, veo un concurso bastante completo. Todas las agrupaciones, en general, están trayendo algo». Pero hay algo que seguimos teniendo como cuenta pendiente: la presencia de la mujer. Pero hay esperanza. «En la cantera había muchas niñas. Esa normalización es un impulso para todos y todas. Por otras razones, hay menos presencia de mujeres en el carnaval adulto. Pero confío, tengo toda mi esperanza y mi fe en que eso cambie. Y creo que está cambiando poco a poco. A mí personalmente como mujer carnavalera me motiva que el panorama, aunque sea poco a poco, esté cambiando«.

En su rol como directora, Palmi tiene claro que aunque sea un concurso, el principal objetivo de ellas es llegar al teatro, disfrutar, que la gente disfrute con sus letras. Porque para competir ya están los deportes. «Hemos entrado en ese círculo de si no pasa, pierdes del todo. Nosotras hemos intentado hacer una comparsa de nuestro estilo, a nuestra manera, que creo que es lo que nos gusta a nosotras. Y bueno, no sé si vamos a pasar a semifinales, ni siquiera si vamos a pasar a cuartos, porque primero hay que ir«, asegura la comparsista.

Quien compite, se aburre. Y ellas no van a aburrirse y mucho menos aburrir. «Si no llegas a lo máximo que tú puedas llegar, parece que ya has perdido. Eso no es Carnaval. Esta fiesta va mucho más allá». La calle, cuánto tiene la calle: «No te puedo explicar lo que sentimos. La calle es otro mundo. Nos sentimos abrumadas por todos los rincones». «El año pasado, con 'Las herederas', disfrutamos mucho, igual que nos pasó con 'La predicadora'. Y los resultados fueron muy diferentes. Por eso da igual si ganamos o no. Es muy relativo. Aquí venimos a disfrutar», subraya la hija del que fuera el chirigotero por excelencia de Cádiz.

Nuevas incorporaciones

Y en este nuevo concurso también vamos a encontrarnos nuevas caras. Cambios muy positivos. «Somos un buen grupo, qué te voy a decir. Somos una familia, suena típico, pero es que es real. Las nuevas incorporaciones son potentes. La verdad es que tenemos ganas, sobre todo tenemos ganas de reírnos y de disfrutar por todo lo mal que lo hemos llegado a pasar«.

Palmira Santander promete que va a ser una buena actuación y reitera sus ganas de vivir una noche de esas que ella entiende a la perfección. De esas mágicas. «Quien quiera estar a mi lado, tiene que tener por lo menos la mitad de esa ilusión. Vamos con todo, mi valientes», se despide con voz entrecortada y agradecida por todo lo que le viene. Un año más. Otro sueño más.