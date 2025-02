Manolo Cornejo: «El público no me ha comprado la comparsa»

El día después a conocer el fallo del Jurado de semifinales, revelando las agrupaciones que estará en la Gran Final, es siempre la jornada de la reflexión, la crítica a muchas cosas y en definitiva esa en la que hay autores que asumen con deportividad la decisión de un jurado en esta competición, y otros que lo respetan, no les queda otra, pero levantan la voz.

Entre los primeros está Manolo Cornejo. Autor de Los poderosos, ha visto como lleva dos concursos consecutivos quedándose con la miel en los labios y un primer accesit. Dos resultados calcados pero con sensaciones totalmente distintas. La reacción de Cornejo es más de mirar a sí mismo qu eotra cosa.

«Nos ha pasado lo mismo que el año pasado quedándonos a las puertas. No está nada mal un quinto premio pero claro te quedas muy cerquita de la final. Lo que tengo claro es que el concurso está muy competido y llegar al último día es complicado«, reconoce.

Cornejo cree que la comparsa del 2024 ha marcado a su grupo. «Aunque repito quinto premio, o primer accesit, el año pasado sí vimos que conectamos y este no. Creo que nos ha pesado mucho La alegría de Cádiz, el público no me ha comprado la comparsa porque quizás esperaban una agrupación similar a la del año pasado y entiendo que hay que cambiar. De eso se trata en el Carnaval. Se ha convertido en una losa esta comparsa respecto al año pasado», reconoce.