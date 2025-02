Nandi Migueles: «Hay que plantear que haya jurados sin relaciones con las agrupaciones»

El día después a conocer el fallo del Jurado de semifinales, revelando las agrupaciones que estará en la Gran Final, es siempre la jornada de la reflexión, la crítica a muchas cosas y en definitiva esa en la que hay autores que asumen con deportividad la decisión de un jurado en esta competición, y otros que lo respetan, no les queda otra, pero levantan la voz.

La desafinada, el coro de Nandi Migueles, ha marcado el corte en su modalidad, mientras que Al cielo con él de Écija lo ha hecho en chirigotas y Los poderosos lo ha marcado en comparsas. Ellos junto con otro de los autores que tenía muchas opciones de estar en la Gran Final reflexionan horas después de conocer el fallo del Jurado del COAC 2025.

Visiblemente molesto, «aunque se me pasará con las horas», estaba Nandi Migueles. Ha vuelto a quedarse sin la Gran Final a pesar de que La desafinada había calado en el público y tenía más opciones que nunca de cantar el último día. El corista se musetra molesto con el jurado y en especial con la presidenta, Anabel Balboa.

Y es que Migueles deja caer que la relación familiar de Balboa con uno de los coros de la final ha sido determinante. «El fallo para el resto ha sido genial. Lo único que pienso es que ya va siendo forma de plantearse de verdad la elección del presidente del jurado. No todo el mundo puede ser presidente o presidenta, felicito a mis compañeros que se lo han merecido pero creo que para ser presidente del jurado hace falta algo más. Cuando las cosas se hacen con algunos argumentos estos se caen. El público estaba con mi coro y otros compañeros pero creo que nos merecíamos estar en la final», destaca el autor del coro de los niños.

Sin perder la crítica a la presidenta, Migueles entiende que «aquí nadie dimite porque pasen cosas raras, esto sigue pasando año tras año. Los que estamos en esto sabemos que nos metemos en una historia en la que pase la mayoría de años. Me olía que me podía quedar fuera de la final. Soy de los pocos que caen en la lucha, tengo muchísimos cuartos y quintos premios inmerecido. Es fácil porque no protestamos, voy a mi aire y no tengo relación con nadie. No es una pataleta. Sabemos que todo aquel que viene a concursar se atiene a esto. Por un lado estoy tranquilo porque hemos hecho un trabajo excepcional y por el otro lado indignado que se me pasará mañana y pasado y diremos lo de siempre, esto es Carnaval«.

Sobre la presidenta del jurado, Anabel Balbola, el corista insiste en su crítica. «No voy a entrar en ese debate pero hay que cuidar más esas cosas y si se descubren hay que dimitir, pero todo el mundo está acojonado con el jurado. Esto ha pasado siempre y seguirá pasando. Es el momento de plantear otro tipo de jurado y que no estén relacionadas con agrupaciones como es el caso. Hay que buscar una manera de encontrar un jurado equilibrado, ecuánime y preparado«.

Nandi Migueles abre la puerta de salida, aspecto que deja caer en el popurrí de su coro. «Seguramente le daré el relevo a mi hija. Llevo años planteándomelo porque participar en un concurso donde eres juzgado por tanta gente y tanta prensa constamente es agotador. Parece que todo el mundo está en derecho de criticarte y juzgarte en el momento exacto de cantar es algo que me echar para atrás tras 41 años de coros», concluye.