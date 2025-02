Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos): una equivocación la tiene cualquiera

Chirigota Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos) Autores Gueli, Alejandro y Juanmi Villegas

«Yo soy disléxico... y bilateral». Simpatiquísimo estribillo en la presentación, con una idea disparatada. Una locura, una colgaera como ellos dicen. La chirigota de los Villegas sufre muchísimo para encontrar el humor en la complejidad de una apuesta delirante.

La chirigota apuesta por dos pasodobles sencillotes, con distinto efecto. Denuncia contra el bullying, el acoso escolar, desde la consciencia del adulto que interpela a su acosador. No entiende que le humillara de aquella forma, y no son cosas de niños, lo que aprovechan para el insulto en una copla a la que no le falta razón pero le sobran palabrotas.

Mejoran en la interpretación después de superar sus problemillas de salud. Ingeniosa segunda letra donde se sustentan en la crítica ironía para invitar a los visitantes a que vengan al Carnaval de Cádiz. Y que se vayan con su ruido y botellas a la Punta o Zona Franca porque no quieren cortales el punto con sus pamplinas de carnavales

Los cupleses son un triple salto mortal con tirabuzón suspendido en el aire. No es que sea difícil, es imposible. Para adelante y para detrás, del normal y del revés. La perseverancia es elogiable, al igual que esa ambición por hacer reír de forma tan compleja. Pero da para lo que da.

El popurrí puede resultar cansino por la cantidad de equívocos similares que ya se conocen tanto de preliminares como de esta sesión de cuartos, algunos previsibles en su final por tener el mismo origen. Si bien, la musicalidad permite disfrutar de una actuación divertida en la que si se reduce la exigencia, si se desliga de la misma competición, puede ser mucho más disfrutona. Se advierten muchas semejanzas con Los exageraos, si bien no llegarán tan lejos. Porque con tanto jaleo se han equivocado de camino. Todas las equivocaciones sean así.

Así cantaron en preliminares:

Noticia Relacionada 'Los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)': una chirigota a la que todo le sale al revés José María Aguilera Los antiguos 'exageraos' elevan el nivel de exigencia, se complican la vida y dan un buen golpe con un repertorio lleno de ingenio

Puntúa tú la agrupación: Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Tú puedes puntuar a la agrupación.