Cádiz ofrece locales de ensayo a las agrupaciones infantiles y juveniles del Carnaval

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que ha vuelto a ofrecer los locales de ensayo de las bóvedas de San Carlos a las agrupaciones infantiles y juveniles del Carnaval de Cádiz.

El Ayuntamiento ha explicado que los grupos interesados deben dirigir una solicitud debidamente cumplimentada y firmada a la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval solicitando la reserva de las bóvedas municipales número 14 y 15, situadas en la calle Honduras del barrio de San Carlos.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha asegurado que «tal y como ya se hizo el año pasado, el objetivo es proporcionar a los grupos un lugar adecuado para preparar su participación en el concurso sin tener que preocuparse por encontrar un local».

Horarios

Las instalaciones estarán abiertas, de forma general, de lunes a jueves en horario de 17 a 21,15 horas. Las agrupaciones podrán solicitar dos tramos horarios que van de 17 a 19 horas o de 19,15 a 21,15 horas.

En caso de que dos grupos soliciten el mismo tramo horario, se dará prioridad al primero que lo haya solicitado.