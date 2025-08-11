Cádiz le cantará a Juan Carlos Aragón en septiembre

Lo apunta Francisco Javier Bohórquez en redes sociales: «Este septiembre, Cádiz canta a Juan Carlos Aragón».

La cita, organizada por la Asociación de Comparsistas, que impulsa el II Concurso de Antologías Homenaje al genial autor, fallecido en el mes de mayo de 2019, ya tiene fecha: los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Los grupos se permiten de hasta 15 componentes (20 en coros). El mínimo a cantar es de cuatro coplas, y al menos una debe ser de Juan Carlos Aragón.

Se establecen tres premios de 1.500, 10.000 y 500 euros, respectivamente. Así como tres accésits de 100 euros.

El lugar elegido para el nuevo homenaje a la inmortal figura de Aragón Becerra es la Plazoleta de San Felipe Neri.

