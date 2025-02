Los del otro barrio: Con lo que vale un 'te quiero' y hay gente que lo regala

Comparsa Los del otro barrio Autores Antonio Pérez 'Piru' y Sergio Guillén 'Tomate'

La comparsa de la cantera suena a clásico y a moderno, a Paco Alba y Juan Carlos Aragón, a Martín y Martínez Ares. Sergio Guillén ordena esa tremenda formación musical carnavalera, mete en el caldero las numerosas influencias de un autor al que la nana se la tuvieron que cantiñear al 3x4, y extrae de la poza una copla que destila Carnaval. Que exuda una melodía reconocible en su originalidad.

Y Antonio Pérez, el 'Piru', le ha cogido la medida a esa estructura y a las voces de estos niños para siempre lanzar sus letras certeras. Una simbiosis perfecta, de ahí su progresión, brutal y constante. Es de los pocos que no necesita metáforas para desarrollar sus ideas, destacables en lo literario y de manera sumamente original.

No hay palabras vacías en discursos interiorizados para poder después darle veracidad al saltar al exterior. Discrepa con quienes aseguran que la ultraderecha no quiere al inmigrante, pues anhela «su mano de obra barata, dulce melodía para empresarios explotadores. ¿Quién fue el mentiroso que dijo que el Facha no quiere inmigrantes?», gritan. «¿Quién ha dicho que no se quiere al inmigrante? sin papeles y resignados, como esclavos».

Monumental la segunda letra por la compleja sutura a través del 'te quiero' sin nunca perder el hilo y cosiendo la crítica final después de bordar una copla sensible y emotiva. Con lo que vale un 'Te quiero' y hay gente que lo regala.

Buen segundo cuplé, o chiste, contado por estos chicos que se quitan la venda en el popurrí. Esta última pieza consigue ese enganche especial por la musicalidad que le imprime Tomate. Hay cuartetas que se van a cantar mucho este Carnaval y el venidero, y no desmerecen las letras ni sus intenciones. El grupo no mejora porque ya es imposible la mejoría en condiciones así. Han bajado el tono en la interpretación y la incorporación de Portela en la segunda otorga profundidad a la comparsa y permite un brillo más luminoso a las voces agudas.

Así cantaron en preliminares y cuartos de final:

