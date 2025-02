La Asociación Dislexia de Cádiz, agradecida con 'Los Disléxicos': «Esto es un paso muy grande para que se nos vea»

Los niños y niñas de la Asociación Dislexia de Cádiz han sido protagonistas sobre las tablas del Gran Teatro Falla. La chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te la sudan (los disléxicos)' han cantado un emotivo pasodoble dedicado a los «niños que este trastorno afecta y agota». «Nuestra actuación más especial la aprovecho para dar visibilidad y para que te sientas artista», le han cantado. Un gesto que ha llegado a lo más profundo de los corazones de los componentes de la asociación que se han dado cita en el templo de los ladrillos coloraos.

«No sabemos cómo agradecerle la difusión que están haciendo de nuestra dificultad de aprendizaje», expresa Loli Arellano, secretaria de la Asociación Dislexia Cádiz, tras terminar la actuación. Las personas que sufren dislexia se sienten «invisibles» por la sociedad y la chirigota de los Villegas ayuda a poner sobre la palestra un trastorno del aprendizaje que sufren 800.000 niños y niñas en las aulas de España, según la Plataforma Dislexia. «Esto es un paso muy grande para que se nos vea. Es una dificultad que no se ve a simple vista. Entonces, nos sentimos muchas veces invisibles. Es muy importante que se sepa que existe para que se pueda detectar tempranamente y se puedan aplicar las medidas correspondientes«, reconoce.

Loli Arellano se muestra muy agradecida por que hayan decidido hacer una chirigota sobre la dislexia pero también por el cómo la han llevado a cabo. El respeto que han empleado para ejecutar es indudable. «Se han empapado, lo han hecho con muchísimo respeto y desde el humor. Es increíble cómo han podido expresar, desde las palabras, cuando es una dificultad de la lectoescritura, sobre todo, esas dificultades que tienen. Estamos súper representados«, afirma la secretaria de la asociación, quien desvela que fue gracias a Alexis, uno de los pequeños que ha subido al escenario, cuando se enteró de que una chirigota iba a reflejar el trastorno que sufre.

«Yo tengo un amigo que se llama Jose, que sale en la chirigota del sheriff, que me dijo que había una chirigota que iba a salir de los disléxicos. Y yo: '¿en serio?'Y ahí nadie me creía, todo el mundo me decía: 'no, eso es mentira'. Y al final mira», expresa con una sonrisa de oreja a oreja. Gracias a él, la Asociación Dislexia de Cádiz se puso manos a la obra para contactar con los autores de la agrupación, quienes les invitaron a uno de los ensayos. «Allí nos cantaron para ver qué nos parecía, y la verdad que salimos encantados. Nos reímos muchísimo y también nos hartamos de llorar con uno de los pasodobles porque es muy representativo de lo que sufren la mayoría de nuestros niños«, concluye Loli Arellano