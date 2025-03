Antoñito Molina, emocionado tras su Pregón: «Ha sido uno de los días más felices de mi vida»

A esta hora de la noche hay pocas personas en Cádiz más felices que Antoñito Molina. Él ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la fiesta grande de Cádiz con un pregón cargado de sorpresas, muy buenos amigos y mucho significado. Un joven roteño se subió al tren del Carnaval y descubrió por sus vagones aquellas referencias carnavaleras que le han convertido en la persona que es.

La responsabilidad de ser el pregonero de una fiesta como el Carnaval de Cádiz es enorme, pero si se trata de un artista como él, convierte esa presión en un aliciente para narrar una historia que ha encandiladoa las miles de personas que se han dado cita en la plaza de San Antonio. Un lugar que, ahora sí, ha podido comprobar en sus carnes que «impone más que el Movistar Arena» porque en el Carnaval de Cádiz siempre creemos que todo lo que le podamos dar a esta tierra es poco.

Por el escenario y por cada vagón del tren que descubría, se ha encontrado con personajes que, primero, fueron referentes y, luego, amigos. «Y en ese tren hay pasajeros que son mis ídolos de la infancia, son la gente con la que yo he crecido y he aprendido, y me han dejado llegar al lugar donde yo pretendía», explica el pregonero, quien reafirma que él es la persona que es «gracias a Cádiz y al Carnaval». Una noche que, sin duda, nunca va a olvidar. «Ha sido uno de los días más felices de mi vida y lo será. Cuanto más días pasen y más años pasen, más importancia le daré«. Él ha pasado ya al selecto grupo de personas que pueden decir que fueron pregoneros del Carnaval de Cádiz.

Subido en el escenario y delante de miles de personas, se le ha pasado por la cabeza aquellos días en los que aprendía a tocar la caja, la primera vez que se disfrazó o cuando iba con su tío a ver los ensayos que se hacían en un bar familiar de la calle Mina, en Rota. «Cuando un viejo me daba un libreto era como que me habían dado un tesoro», reconoce. Pero también se ha acordado de las personas que más quiere: su familia, sus amigos y, como no, de su chirigota.

Las canciones inéditas que ha cantado no se quedarán en el olvido. El artista roteño ha asegurado que «hay que grabarlas y sacarlas». «Son canciones muy especiales que creo que la gente va a querer escuchar y yo quiero dejarlas ahí para toda la vida», concluye.