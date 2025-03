El pregón de Antoñito Molina: Un viaje en el tren del Carnaval con destino a la Tierra de la Alegría y la Libertad

El tren está a punto de zarpar. El destino: la «Tierra de la Alegría y la Libertad». Antoñito Molina no tiene billete, se ha escondido entre los vagones y reza para que el revisor, que tiene «pinta de rata», no le pille. Ha tenido suerte, ha topado con Jesús Bienvenido, que le ha dejado pasar pero le ha advertido que tenga cuidado, que «los pasajeros de este tren son de calidad». Y cantidad. El resto de asientos los ocupaban las miles de personas que se dieron cita en la plaza de San Antonio, que acompañaron al roteño en su camino hasta la última estación, donde le espera Cádiz.

El trayecto iba a ser divertido, emocionante y compartido con grandes amigos. El tiempo pasa más rápido si el viaje es entretenido y es en ese momento cuando te olvidas del destino y empiezas a disfrutar de las conversaciones, el paisaje y, sobre todo en este tren, de las coplas. Antoñito se levantó de su asiento y se dio una vuelta por él. En el primer vagón, se topó con el coro 'Las entrañas de Cádiz'. «¿Este es el primer vagón, verdad? El que dicen que tiene la esencia más pura y auténtica de este tren», pregunta Antoñito. Los coristas le hacen ponerse un gorro porque el «tango te entra en Cádiz por las malas o por las buenas».

Los acontecimientos no paran de suceder en la plaza de San Antonio, donde es imposible aburrirse. En el escenario, han aparecido unos sacos en los que pone 'Los Pajeros'. Fue abrirlos y comenzar a sonar un fragmento de un pasodoble durante unos segundos; volvió a abrir el saco y apareció por el vagón la comparsa de 'Los Pabellones' para cantar, ahora sí, el pasodoble completo de 'Los Pajeros'.

Antoñito Molina tenía claro desde el principio que su pregón iba a ser el de un carnavalero, no el de un artista de la música. Sin embargo, no solo de coplas vive el hombre. El artista alternó canciones, que ha compuesto exclusivamente para el pregón, con las coplas como hilo conductor. Eso sí, son canciones que giran en torno a un amor: al que él siente por Cádiz.

La importancia de la Cantera y de un Carnaval feminista

En este tren, no hay tiempo para embobarse. El paseo por el interior del tren continúa hasta llegar al «vagón más importante». «El vagón de la cantera, que si desapareciera este tren no iría para adelante», recita Antoñito Molina, que también se acuerda de la situación que atraviesa la Cantera, después de que varias agrupaciones denunciaran impagos de los circuitos municipales o premios del COAC y Pepe Fierro, el que fuera presidente de la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz, anunciara su dimisión. Las graves irregularidades económicas de la entidad han provocado una deuda con Hacienda que afecta de lleno a los jóvenes. «El que traiga la intención de robarle la ilusión a mis niños, ya le aviso que no cuenta con el permiso de subir a este tren», advierte.

Tras ese momento, todo comienza a alocarse. Unos pequeños astronautas entran en escena en el vagón de la cantera al más estilo 'Jesús Calleja'. Vienen directos desde la luna para no perderse este momento. Ellos son la chirigota 'Si tú quieres ser feliz...', que entraron en acción para ponerle todavía más humor si cabe al viaje.

Antoñito Molina frenó en seco el tren y se percató de que algo no funciona bien, que este tren está lejos de ser perfecto. «Viene de lejos que por aquí hay algo que está escacharrado y de largo se viene arrastrando». Porque si algo falla, es importante pararse, ver lo que sucede e intentar arreglarlo. Deconstruir lo que está mal construido. «El Carnaval es la fiesta de la libertad, pero aquí hay algo que suena fatal. Y es que sin una mirada feminista y transversal, perdóname que te diga, pero esto no es libertad ni esto es Carnaval«, expresó el artista, quien dio paso a la comparsa 'Las niñas de Rota'.

Los vagones del cuarteto y la chirigota y una amistad especial

El siguiente bajón garantiza la carcajada, aunque sea el que más vacío está, tan solo pueden caber cinco. Allí se encuentra al cuarteto del Gago y tras una conversación con Antoñito aparece Felipe, del mítico cuarteto de Rota, y también los problemas. «Somos más de 5 y el revisor se va a dar cuenta», advierte Gago, que pone a prueba la sapiencia de Antoñito Molina sobre los cuartetos. Antes de continuar su ruta por los vagones del Carnaval de Cádiz, le avisa de que a esta modalidad hay que cuidarla porque sin los cuartetos, el tren podría descarrilar.

El destino tiene que esperar. Es momento para acordarse de aquellas personas que estuvieron cuando todo «se hizo cuesta arriba». Esa persona fue Pastora Soler para Antoñito Molina. «Ella es otra viajera que hoy no podía faltar. Mi amiga y compañera del vagón de la amistad». La artista de Coria del Río acompañada del piano canto la presentación de 'Ángeles Caídos'.

Ahora sí, el camino continua. Antoñito Molina y todos los presentes llegan al vagón de la chirigota, el último de este tren. Allí, esperan Yuyu y Sheriff. «Mi vagón del 3x4, de mi infancia y mi niñez, donde pierdo los papeles cada año por febrero, haciendo hasta malabares para decirte que te quiero», recita el cantautor, antes de dar paso a su chirigota 'Que sea lo que dios quiera' para cantar el popurrí.

El tren cada vez se acerca más a su destino, pero por el camino todavía esperan momentos emocionantes. La puerta del vagón de la chirigota se abre y por ahí no para de entrar gente. Kike Remolino, Bizcocho, Javi el Ojo, Carlos Requena, Manolún, Juan Ardentía, Juanmi Villega, Sheriff, Yuyu, Sibón... y un largo etcétera de amigos del roteño de otras agrupaciones chirigoteras. Todos protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la noche: entonaron juntos el pasodoble 'Desde algún tiempo a esta parte' de la chirigota 'Bien nos diste coba, Cristóbal'.

Ha llegado a su destino: Cádiz

El tren ha llegado a su destino. «¡Las calles son justo como me las imaginaba!», exclama Antoñito Molina, que tiene la duda de «cómo meterle mano» a una ciudad cargada de esencia. Y la respuesta se la dio un romancero vestido de barrendero y llamado Riki Rivera. «Otro que sale a mearse por las calles y a ponerse ciego... que no deja escuchar», lamenta al referirse al cantautor. «Lo más guay de todo ese tren no tiene vagón porque lo mejor es la calle», le insiste. El recién llegado a la ciudad le pide por favor que le enseñe la calle, pero eso no se enseña, «se siente con dos cuplesitos en el bordillo de la acera de esta ciudad museo». El romancero le entregó dos llaves: una de la calle y otra de la carpa, momentos antes de cantar juntos.

Su encuentro con David Palomar terminó por despejar todas las incógnitas que restaban. El tren al que se subió y que permaneció gracias a Bienvenido no vende billetes; «te toca o no te toca». Depende de Cádiz, cuando quiera y sienta que «no te vas a olvidar nunca de ella».

Los acordes de piano anunciaban que el Pregón del Carnaval de Cádiz llegaba poco a poco a su fin. Pero, a pesar de haber llegado al destino, el camino no termina aquí. «Este viaje no acaba, solo hay billete de ida porque desde que te montas forma parte de tu vida». En el cierre, el cantautor se acordó de grandes autores como Juan Carlos Aragón, Manolo Santander, Antonio Martín, Antonio Martínez Ares. «Brindemos hoy por la vida por el amor y la amistad. Gaditanos, gaditanas: ¡que comience el Carnaval!», anunció Antoñito Molina.

Los papelillos y el confeti pusieron el broche de oro a una travesía en tren tan original como enriquecedora a la vez que fueron el pistoletazo de salida para la semana grande de Cádiz.