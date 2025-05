Álex 'El Peluca' reflexiona sobre descansar tras el éxito de 'Los calaíta' en el COAC 2025

En 'El rincón del Yuyu', José Guerrero Roldán, el 'Yuyu', entrevistará a diferentes personajes de la vida cultural, deportiva o artística.

En la primera entrega, anunciada a bombo y platillo por el carnavalero y comunicador a través de las redes sociales, como la apuesta se merecía, el invitado ha sido Alejandro Pérez, conocido como Álex 'El Peluca', autor de la chirigota 'Los calaíta'.

'Los calaíta' se llevó el primer premio en el pasado COAC 2025, siendo la gran revelación en el Teatro Falla.

Álex 'El Peluca' cuenta en el estreno del videopodcast del 'Yuyu' cómo surgió la idea de la chirigota, sus vivencias en este post carnaval y sus intenciones para el concurso del año que viene.

La conversación deja muchos titulares, por una y otra parte. El invitado se moja con todo, aplaude y critica con sus palabras, y el 'Yuyu' también aporta contenido. El veterano autor deja claro que, a día de hoy, no piensa en regresar al Falla en el COAC 2026, aunque no cierra la puerta del todo y queda mínimamente encajada.

Alex 'El Peluca' adelanta que era «un psicópata» con Eugenio, humorista que representan en el tipo de 'Los calaíta'. «Yo, desde que lo vi, se lo dije a la gente de la chirigota: esto está muy currado, esto tiene tela de ensayos en lo alto», le confiesa el 'Yuyu'. «Sí, demasiado. El grupo ha acabado hasta mosqueado conmigo», respondía el joven chirigotero.

«Al principio, nadie del grupo lo veía claro, menos uno que es un poco como yo, mi mano derecha, muy del 'Yuyu' y el 'Selu', de lo que hemos mamado...«, explica Álex.

De cara a sus intenciones para el año que viene, sinceridad. Y es que, en su charla a pecho descubierto con el 'Yuyu', adelanta que medita la opción de tomarse un descanso «si la cosa no sale».

Piensa en voz alta Álex 'El Peluca': «El año que viene me da un montón de miedo, estoy cagado. Ha sido mi primer año en solitario, quería ir con lo mío al cien por cien. Si me la pego, me la pego yo; si acierto, acierto yo. Si conseguimos salir, porque estamos con muchas cosas. Lo posterior al concurso ha sido muy gordo. Tampoco quiero sacar por sacar, sacar por cojones y hacer un mamarracho. Lo mismo valoro la opción del descanso. No hay que sacar por cojones. Si no sale... no sale. Ya le he dicho al grupo que al igual de cara al año que viene no estoy tan lúcido de mente, porque no estoy igual de tranquilo que estaba en mi vida. No tenía que estar todos los fines de semana por ahí fuera, cantando... Antes podía estar relajado, me iba al campo, a la playa... estaba más inspirado. Lo mismo hay que valorar que para hacer un mamarracho o un por cojones es mejor descansar. No lo sé, todavía es pronto«.

Y añade: «A mí me gustaría salir, me gustaría volver. La gente me apalearía si digo que descanso tras un primer premio, pero tengo que mirar por mí, personalmente. Si estoy, estoy... y si no estoy, no estoy. La gente espera ver otra agrupación en el escenario, no tiene en cuanta todos los meses de preparación y sacrificio. Tengo miedo del año que viene. Y todo el tema este de las redes sociales y su puñetera madre... No va a haber nada que me convenza tanto como me convenció la idea de Eugenio y de 'Los calaíta'. Entonces, tengo plan b, plan c, plan d... hay un plan b por si no me viene algo mejor. A Eugenio ya no le empata nada.

Reflexiones

Álex 'El Peluca' da rienda suelta a todo tipo de reflexiones, respondiendo a las claras a todo lo que se le pregunta. Estos son algunos de sus apuntes:

-«Lo que menos me gusta es lo externo, lo estoy pasando mal por lo externo al verdadero Carnaval, la copla y las agrupaciones. Lo externo. El Carnaval parece un Sálvame Deluxe: aquí todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo se ve con la potestad de juzgarte, de conocerte«.

-«Sólo hay buna persona que nos dijo en los ensayos que podíamos ganar, llevarnos el uno: Serafín, el de La Trastienda del Carnaval. Le recordó a Los borrachos, nos dijo que le recordaba al 'Selu' y al 'Yuyu' antiguo. Nos dijo: como lo hagaís bien, pelotazo, esto es un uno. Por un lado, dije «este está colago» y por otro lado me llenó mucho. Cuando ganamos, lo recordamos, que él lo había dicho. Nosotros hablábamos de a ver si pasamos a cuartos... El nota lo vio, ha sido la única persona que lo ha visto«.

-«Abogo por el humor en chirigota, de principio a fin. Y también me he dado cuenta este año de que es muy difícil. Sacar ocho pasodobles y que te hagan reír y que encima lleven su crítica y demás. Es un todo o nada«.

-«En Preliminares no vimos que pudiéramos llegar alto. Las sensaciones en cuartos eran extrañas: qué lo mismo pasamos a las semifinales y todo... y eso ya para nosotros era una colgaera, un mundo. Pero se hablaba de que podíamos ser el uno y lo empezamos a hablar entre nosotros, sin creérnoslo en ningún momento. «¿Será verdad?, nos preguntábamos».

-«Lo único que tuve claro, en semifinales, es que íbamos a pasar a la final. En la final no teníamos claro que pudiésemos ganar. La final no la vi y cuando acabamos de cantar fue un alivio. Me dijeron: quillo, el 'Yuyu ha repetido, pasodoble y cuplé. Son carnavales diferentes. A mí desde la cantera me enseñaron que para competir no puedes repetir. En el Carnaval de antes todo el mundo ganaba repitiendo. Que los disléxicos ha repetido también, que Kike ha estado más flojo, que te lo vas a llevar, te lo vas a llevar... Los que menos nos lo hemos creído, hemos sido nosotros. Lo sabía todo el mundo menos la chirigota. Ha sido mucho curro, pero ha merecido la pena«.