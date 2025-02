El actor Óscar Terol pide perdón por la actuación de la chirigota negacionista en el Falla: «Voy a ver si logro volver a caerte bien»

«Bueno, menudo lío que se montó ayer con la chirigota. Voy a ver si logro volver a caerte bien. Va a ser difícil que me perdones, lo sé..».

El actor vasco Óscar Terol, uno de los componentes de la chirigota negacionista 'Abre los ojos', ha pedido perdón a través de las redes sociales por participar este pasado domingo con la agrupación en un espectáculo que, todo el mundo coincide y él no es una excepción, fue «bochornoso».

Terol ha querido disculparse y lo ha hecho a través de un vídeo en Instagram de varios minutos de duración.

«Yo lo pasé fatal, horrible. Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico. No pido disculpas por tener las ideas que tengo, algunas coincido con los mensajes de las canciones, otras no, pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor, del arte. Ayer no había ninguna intención de entretener y divertir a la gente, había una intención de lanzar un mensaje», explica.

Terol explica cómo se sumó a la 'aventura': "Pregunté por mi disfraz, me dijeron que me lo tenían preparado y me planté en Cádiz tres horas antes de la actuación sin conocer a nadie, dejándome llevar por la palabra dada y por la ilusión que me hacía estar en el Carnaval de Cádiz. Lo reconozco, me cegó, me cegó la ilusión de estar dentro de las tripas del Teatro Falla. Cuando llegué a Cádiz vi la agrupación, una agrupación que no tenía un concepto estético que yo imaginaba, pues como ese que te imaginas para una chirigota".

"Yo que me dedico al humor, para mí la palabra chirigota, Cádiz, carnaval, teatro Falla... Me ilusioné, me ilusioné porque estar ahí pues es la meca, la meca del ingenio, la meca del humor. Yo he seguido en Youtube muchas chirigotas y bueno, se me nubló la vista, tengo que reconocerlo. Y bueno, que sea alternativa o no la chirigota, pues yo también he visto mensajes alternativos en chirigotas en contra del sistema y en contra de muchas cosas", añade el actor vasco.

Y concluye: "Me encantaría que un día para curar el dolor que tengo con Cádiz, con el teatro Falla y con los gaditanos amantes del humor, pudiera volver a actuar para que vieseis lo que yo hago en un escenario y curar esta herida que se me ha abierto".