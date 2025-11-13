Vladys, pretendido en verano por el Cádiz CF, empieza a ser el de antes

Vladyslav Kopotun 'Vladys' fue uno de los jugadores del pasado verano en el mercado de fichajes del Cádiz CF. El nombre del atacante ucraniano del Alcorcón apareció con fuerza e insistencia durante el mes de agosto, pero finalmente el futbolista no aterrizó en la capital gaditana.

Hasta en rebeldía en su club llegó a ponerse Vladys, quien tiene un contrato firmado con el club alfarero hasta el próximo 30 de junio. Eso sí, a partir del próximo 1 de enero ya podrá ir perfilando su futuro sin las ataduras del pasado. Es ahí cuando entraría en juego la opción real de recalar en el Cádiz CF de cara al próximo ejercicio.

Tan importante era Vladys en el Alcorcón que no dejaban salir al ucraniano a cualquier precio. A la directiva alfarera no le temblaba el pulso y estaba dispuesta a dejar al futbolista en la grada un año entero. E incluso rechazó varias ofertas de Segunda por el jugador. Entre ellas alguna del Cádiz CF, que habría puesto en la mesa una oferta superior al medio millón de euros. Ni que Vladys se diera de baja médica al estar sobrepasado por la situación surtió efecto. El portazo a su marcha fue contundente por parte del club del sur de Madrid.

El deseo de Vladys de seguir vistiendo de amarillo, aunque más al sur, no se hizo realidad. Se le pudo ver siguiendo el Leganés - Cádiz en Butarque durante la segunda jornada liguera, pero la incorporación fue imposible porque el Alcorcón apuntaba a los doce millones de euros de su cláusula de rescisión.

«Fue una opción para la dirección deportiva, aunque nos remitieron a una cláusula de doce millones de euros y era prohibitiva», señaló Juan Cala, responsable de la dirección deportiva del Cádiz CF al hacer una balance del mercado de fichajes.

Juan Cala tanteó el fichaje de Vladys, pero lo acabó desestimando. NACHO FRADE

Empezar de cero

Una situación controvertida que impidió ver en el inicio de la temporada la mejor versión del futbolista ucraniano, que la temporada pasada marcó 14 dianas y se convirtió en el líder de los alfareros y en uno de los jugadores a seguir por su nivel en la categoría de bronce del balompié nacional.

Después de una primera temporada espectacular en Santo Domingo tras dos años en la Nova Creu Alta con el Sabadell, Vladys no debutó hasta la tercera jornada. Fue de manera testimonial en El Maulí ante el Antequera. A partir de entonces ha ido sumando minutos y participaciones en una temporada extraña para él.

Vladys marcó el gol de la victoria del Alcorcón en Marbella. AD ALCORcÓN

Es precisamente ahora cuando vuelve a encontrarse en el rectángulo de juego. La mejor prueba de ello es que la pasada jornada marcó en el 93' el gol de la victoria del Alcorcón en Marbella (1-2) y su equipo ya es sexto con 16 puntos, a uno nada más de la zona de 'play off' de ascenso a Segunda.

Liberada la mente, Vladys busca volver a ser el jugador determinante de la pasada temporada. Con 25 años de edad tiene margen de sobra para conseguirlo. Primero en el Alcorcón y después quién sabe en qué lugar.