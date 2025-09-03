Vladys, el fichaje por el que el Cádiz CF tendrá que esperar

Muchos han sido los nombres que se han vinculado al Cádiz CF en el recién concluido mercado de fichajes. Algunos con mayor fuerza y otros sólo de pasada. Entre los primeros se encuentra Vladyslav Kopotun 'Valdys', atacante del Alcorcón.

El futbolista ucraniano, que está cerca de cumplir un cuarto de siglo, puede jugar por la banda derecha y en la punta de lanza. Una opción apetecible en un mercado que el Cádiz CF viene controlando en las últimas fechas (sobre todo desde la llegada de Juan Cala a la dirección deportiva) como es el de la Primera RFEF.

El Cádiz CF mostró interés por él y estuvo intentando su incorporación. De hecho a Vladys se le vio a pocos kilómetros de Alcorcón, en Leganés, viendo al Cádiz CF ante el equipo pepinero. Sin embargo, las condiciones no se dieron.

«Fue una opción para la dirección deportiva, aunque nos remitieron a una cláusula de doce millones de euros y era prohibitiva», señalaba este martes Juan Cala, quien hacía balance del mercado de fichajes junto a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF.

Sin lugar a dudas era una gran oportunidad para el crecimiento de Vladys. Al ver frustrado su sueño, el futbolista ucraniano del Alcorcón se dio de baja médica al estar sobrepasado por la situación. Ahora le toca recuperarse mentalmente tras la oportunidad perdida para afrontar el nuevo curso con la escuadra alfarera.

Ahora bien, la actual es la última temporada de Vladys con contrato en el Alcorcón hasta el 30 de junio de 2026 y a partir del próximo 1 de enero (seis meses antes del vencimiento de su contrato) puede empezar a negociar con otros clubes. Ahí puede ser el momento del Cádiz CF, que podrá atar a Vladys sin pagar nada al club de Santo Domingo.

🟡 Vladys se encuentra ahora mismo de baja médica, por un problema psicológico derivado de su situación en el Alcorcón



❌ El jugador no se ha declarado en rebeldía, pero se siente superado: se considera traicionado por el club y cree que el Alcor no ha cumplido su palabra pic.twitter.com/Vf2OPJFxO8 — Álex Jiménez (@alexJota12) August 29, 2025

Rafa Llorente tampoco sale de Santo Domingo

Por otra parte, también está en el Alcorcón el atacante Rafa Llorente, jugador por el que el Cádiz CF podría haber recibido un ingreso extra este verano. Así lo avisó Juan Cala días antes del cierre del mercado de fichajes cuando le preguntaron por la situación de Etta Eyong, jugador que ha sido traspasado por el Villarreal al Levante, consiguiendo el Cádiz CF 1,5 millones de euros (por el momento) en esta operación.

Sobre quedarse con una parte de los derechos tras la venta, Cala aseguró que «es un modelo que Manolo (Vizcaíno) hizo desde su llegada y que también tenemos en jugadores como Osmajic o Rafa Llorente, del Alcorcón, y por el que el Atlético podría estar interesado».

El conjunto rojiblanco tanteó el fichaje del jugador del Alcorcón para su filial por algo más de medio millón de euros, pero los alfareros se negaban a su venta. Y así ha sido.

Finalmente, Rafa Llorente no ha sido traspasado por el Alcorcón, pero la opción ha estado ahí este verano. Su contrato, como el de Vladys, también termina el próximo 30 de junio de 2026. Y en este caso su cláusula de rescisión también supera los diez millones de euros.

Rafa Llorente llegó al Cádiz CF en el mes de enero de 2023, jugando la segunda vuelta de la temporada 2022/2023 con el Cádiz CF Mirandilla tras llegar desde la cantera del Real Madrid. Después se marchó cedido al Linares Deportivo en la Primera RFEF, categoría en la que ahora juega con el equipo alfarero y donde es compañero de Vladys.

Él, al contrario que Vladys, sí ha empezado al temporada con el Alcorcón sobre el césped y además dejándose notar.