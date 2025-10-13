Dos días de descanso para el Cádiz CF en una semana atípica

El Cádiz CF tendrá dos días de descanso esta semana.El líder, que este lunes ha tenido su primera toma de contacto de la semana a modo de recuperación tras ganar al Huesca (1-0), no entrenará ni martes ni miércoles.

Gaizka Garitano premia así el trabajo de sus pupilos, algo que puede hacer en buena parte porque el Cádiz CF no jugará esta semana. Lo hará el próximo lunes a las 20.30 horas ante el Burgos. Otra vez en casa.

El jueves tocará retomar los entrenamientos a las 10.30 horas desde la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal) a puerta. Lo mismo sucederá el sábado.

El viernes, sin embargo, el entrenamiento, que también será a puerta cerrada, se llevará a cabo desde el Estadio a partir de las 10.15 horas.

El último entrenamiento de la semana llegará el domingo a las 18.30 horas desde El Rosal. Un día después llegará la cita liguera ante el Burgos.

Parte de lesiones

Con una semana para preparar la cita, Gaizka Garitano espera recuperar algunos efectivos, ya que jugadores como Joaquín, Suso y De la Rosano pudieron estar ante el Huesca.

Quienes sí estarán disponibles al cien por cien serán Mario Climent y Bojan Kovacevic, que no jugaron ante el Huesca por otros motivos.

Diferente es la situación de Fali, quien deberá seguir en la enfermería debido a su lesión de larga duración.