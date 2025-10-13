Promoción especial de mil entradas para los socios del Cádiz CF de cara a la cita ante el Burgos

El Cádiz CF, actual líder de LaLiga Hypermotion, vuelve a jugar en su estadio la próxima jornada. Será ante el Burgosel lunes 20 de octubre a las 20.30 horas, con motivo de la décima jornada liguera en la categoría de plata del balompié nacional.
16.070 espectadores se dieron cita el pasado domingo en la victoria del Cádiz CF ante el Huesca gracias al gol de Iuri Tabatadze (1-0). Una cifra que el club gaditano espera superar pese a que la cita es un lunes por la noche y no se juega en un puente festivo, tal y como sucedió con el último encuentro liguero de los amarillos.
Para ello el Cádiz CF ha puesto a disposición de sus socios una promoción exclusiva de mil entradas a precios especiales. El precio será de 15 euros en Preferencia y 20 euros en Tribuna Alta (una por socio).
Se podrán recoger el martes desde las 13.00 horas y el miércoles. Eso sí, hasta agotar las existencias y deberá realizarse la compra de manera exclusiva a través de internet.
Precios de las entradas para el Cádiz - Burgos
Por lo demás, los precios habituales de las localidades son los siguientes:
- Tribuna Alta: 80 euros.
- Tribuna Baja: 95 euros.
- Preferencia Baja: 60 euros.
- Preferencia Alta: 50 euros.
El horario de atención al socio es el siguiente:
- Marte y miércoles: 9.30 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas.
- Jueves: 9.30 a 14.00 horas.
- Viernes: 9.30 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas.
- Sábado: 11.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 horas.
- Domingo: 11.00 a 14.00 horas.
- Lunes: desde las 11.30 horas hasta el inicio del encuentro a las 20.30 horas.
* Teléfono de información: 956000011
