Seis claves para sobrevivir a un tsunami en Cádiz si ocurriese como en 1755

El maremoto de Cádiz en el que murieron 2.200 personas ocurrió en noviembre de 1755 . Este desastre natural, que marcó la historia de la capital gaditana, fue provocado previamente por un terremoto en Lisboa.

«La posibilidad de que haya un tsunami en España ha sido un tema tabú durante muchos años, pero la probabilidad de que se repita el terremoto de hace 266 años en Cádiz existe. No hay ninguna duda de que volverá a ocurrir. No se sabe cuándo pero sí que volverá ».

Este testimonio de hace algunos años, lo daba la Red Sísmica Nacional, con el que no pretendía alarmar, sino establecer las medidas oportunas ante un «riesgo real» de tsunami en el Golfo de Cádiz . «Si llega ya no habrá tiempo», explicó el experto en emergencia y Presidente del Instituto Español para la reducción de desastres, José Antonio Aparicio.

Aparicio trabaja desde el año 95 activamente para que se regule un protocolo de emergencia en caso de maremoto, explicaba qué hay que hacer si vives en Cádiz y llega el tsunami.

Plano de Cádiz con la zona potencialmente inundable en el peor de los casos Univ. de Cantabria

Cádiz no desaparecerá

«Lo primero que tiene que tener claro la gente es que Cádiz no va a desaparecer. Todo el mundo siempre dice eso pero no es real. Habrá zonas que se puedan inundar, sufrir graves daños pero desaparecer, no. Cádiz capital resistió al terremoto de Lisboa y resistiría por tanto a otro de similares características».

La vida antes que los bienes económicos

«Es imprescindible que en caso de alerta de tsunami se piense en salvar la vida. Las pérdidas económicas tienen solución pero la vida, no . La gente no debe de preocuparse por si su coche está en la calle. Hay que mantener la calma».

Dónde y cómo ponerse a salvo

«Si estás dentro, te quedas dentro, si estás fuera, te quedas fuera. Es decir, si cuando hay un terremoto estás en la calle lo mejor es que te pongas a salvo , pero en la calle, no que andes corriendo de una lado para otro. Una vez pase el terremoto hay un plazo de tiempo (entre 40 minutos y una hora) en los que buscar refugio dentro de casa. Pero jamás hay que exponerse a la llegada de un maremoto a pie de calle».

Subirse a lugares altos

«Antes de la llegada del maremoto hay que intentar estar en altura. En Cádiz capital, en el casco antiguo podrías salvarte en una planta baja, como también ocurre en Bahía Blanca. Sin embargo por ejemplo en la Viña, tendrías que estar en una primera planta. En La Laguna, San Severiano, Zona Franca o la parte de Cortadura la altura tendría que ser más de un segundo piso».

No coger el coche

« Bajo ningún concepto hay que intentar salir de la ciudad . Ni habría tiempo ni forma. Aunque se pusieran los cuatro carriles sentido San Fernando en una hora se estima que podrían salir unos mil coches. La flota actual de vehículos en Cádiz alcanza los 50.000. Además, esa vía quedaría completamente inundada en caso de maremoto por lo que el riesgo sería mucho mayor. Si la opción fuera salir por el puente Carranza no hay seguridad de que el enlace aguantara el embite del agua y además sería muy peligroso porque sus dos extremos también son inundables».

Tener paciencia

«Es importante tener paciencia y saber qué hay que hacer. Una vez subimos en altura, hay que esperar a que el mar se recomponga. Puede tardar entre 24 a 48 horas pero hay que esperar a salvo».