Narcos en Cádiz, y la batalla continuó a pesar de la pandemia

- Estamos amenazados por muchos sitios ya. Si pisamos la arena vamos a la cárcel. Yo ya he estado pero ahora la cosa está mucho peor.

- Podemos hacerlo mañana mismo.

- Me gustaría entrar por aquí (La Línea), porque esta es mi casa y ... la conozco perfectamente pero... uf... nos tienen ahogados. Si hay que hacerlo ya, hay que jugársela, pero mínimo tengo que trabajar tres veces para que nos salga a cuenta. Llevamos mucho tiempo parados ya.

Esta no es una conversación inventada . Es real. Grabada durante una investigación de narcotráfico. El encuentro entre varios interesados en colar un alijo importante de hachís por el Campo de Gibraltar. El que manda en la charla es un narco potente. El resto son sus compinches. El traficante insiste en tomar todo tipo de precauciones cuando vayan a meter las ‘gomas’ para que no les cacen. Dice que los tienen «ahogados». Se refiere a las fuerzas policiales que batallan a diario contra el narcotráfico. Lamenta que no les están dejando «trabajar».

Su exposición no deja lugar a dudas. Les está costando. Y mucho. Así lo demuestran las cifras récord de detenidos, operaciones, incautaciones, bienes intervenidos que dejó 2020 en la provincia de Cádiz. La pandemia no ha frenado en absoluto al narco. El delito no entiende de normas y han continuado en su afán de meter fardos y fardos de hachís por toda la costa gaditana. Desde el Estrecho, a la Bahía, o también la desembocadura del Guadalquivir. Las rutas y los modos han podido ir cambiando, según la presión que tenían, pero el objetivo siempre ha sido el mismo. Y en frente, funcionarios de Vigilancia Aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil que también han seguido desarrollando su labor aunque el mundo entero estuviera parado y encerrado a causa de un virus terriblemente voraz.

2018 y 2019 ya fueron años en los que se intensificó esta lucha ante el avance del tráfico de sustancias y, ante todo, el peligroso incremento de la violencia y la sensación de impunidad que empezaban a manejar, pero 2020 no se quedó atrás. Según datos ofrecidos por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, solo en la zona del Campo de Gibraltar se han efectuado 899 detenciones hasta noviembre en 1.162 operaciones. De ellas, 900, relacionadas con el narcotráfico y otras 262 con el blanqueo de capitales de dinero procedente de ese tráfico de estupefacientes. Además se han aprehendido 121 toneladas de hachís y 5.694 kilos de cocaína. También se han incautado 502 vehículos y 167 embarcaciones. Y mucho dinero. Casi dos millones de euros (en cifras oficiales que solo contabiliza de momento lo embargado).

Estos son los números solo relativos como decimos al Campo de Gibraltar a las que habría que sumar todas las intervenciones realizadas en la Janda (con Barbate como especial punto de tráfico), la Bahía de Cádiz –donde Chiclana ha tomado también fuerza– la Costa Noroeste (Chipiona, Trebujena...), la Sierra de Cádiz, y, por supuesto la desembocadura del Guadalquivir, con Sanlúcar como epicentro de importantes operativos en los que se han desarticulado varios grupos organizados. Algunos nuevos, otros reactivados por ‘históricos’ de este negocio de la zona. El Ministerio del Interior está actualmente haciendo el balance de ese cómputo general pero, posiblemente, se acerquen los datos alcanzados en el Estrecho.

Plan especial

Tras la alarma social que se despertó años atrás por la embestida y la actividad incesante de los narcos, desde el Gobierno se activó un plan especial para combatirlo. También se crearon unidades específicas que reforzaran esa labor. Como por ejemplo el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON Sur) de la Guardia Civil que se ha mantenido especialmente activo con numerosos detenidos. Ejemplo de ello han sido operaciones como ‘Caniche’, en la que se desarticuló al clan de los Pantoja con 36 detenidos que introducían la droga en embarcaciones de recreo de día y con narcolanchas por la noche, o ‘Cluster’, que acabó con la banda del ‘Titi’, que atacó tres ramas de estos grupos: el tráfico, elblanqueo y la logística. También ‘Comienzo’ con otra treintena de supuestos traficantes arrestados, expertos en fondear la droga en alta mar. O ‘Dismantle’, un importante golpe contra el clan de los Castañas.

Precisamente, los hermanos Tejón eran este año protagonistas de numerosos titulares. Antonio fue detenido en julio por blanqueo de capitales y cohecho. Su organización había creado presuntamente sociedades pantalla a través de las que ingresaban el dinero en efectivo en cuentas bancarias para lavarlo. En esa investigación se implicó a una agente que habría colaborado con él para tal fin. En esa ocasión fue puesto en libertad tras pagar una fianza pero de nuevo fue arrestado meses después por otro caso.

La Comandancia gaditana también ha estado al frente de la lucha contra el narco con importantes operaciones desarrolladas en Sanlúcar, Chiclana, Barbate... que han puesto coto a estas bandas especializadas y a las que les han intervenido no solo droga sino también armas. Porque el uso de armamento también se ha hecho ya habitual. Uno de los episodios más violentos tuvo lugar en Chipiona donde torturaron y mataron a un vecino de la localidad al que arrojaron desde una furgoneta en marcha. Sus dos acompañantes resultaron también heridos muy graves. En el momento fueron detenidos los presuntos autores, unos ciudadanos extranjeros que, según la investigación posterior, eran sicarios expertos en ajustes de cuentas. También muestra de esa violencia fue el atropello que sufrió un policía nacional destinado en Algeciras. La embestida fue brutal, lo que le produjo lesiones muy graves de las que todavía se recupera.

Intensísima también ha sido labor desarrollada por la Policía Nacional en todos sus grupos especializados. Como en la UDYCO que tanto en Algeciras o La Línea, como en toda la Bahía de Cádiz y Jerez han comandado multitud de investigaciones que han puesto fin a la actividad delictiva de grupos criminales asentados en la provincia.

Una batalla por tanto que no termina. Que es constante y que no entiende en absoluto de pandemias.