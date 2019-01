FITUR 2019 Irene García: «Cádiz lleva a Fitur la oferta turística más potente de su historia» Deporte, festivales de música, la vuelta al mundo de Elcano... Cádiz se presenta en Fitur con unas propuestas innovadoras y atractivas

Uno de los lugares más buscados cada año en Fitur es el ‘stand’ de Andalucía y, dentro de él, el de la provincia de Cádiz luce con luz propia. Las bondades ya conocidas de la provincia se han unido con nuevas propuestas, como los espectáculos de música, la extensa red de senderos o las nuevas propuestas gastronómicas. Cádiz está de moda y el Patronato de Turismo de Diputación, con la presidenta Irene García a la cabeza, quieren aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Cuál es el ‘leitmotiv’ de la promoción turística de la provincia este año en Fitur?

Creo que la oferta que Diputación lleva a Fitur este año es la más potente de su historia. Sumamos la apertura de la nueva etapa de Tugasa, una empresa que ha pasado de estar a punto de dejar de existir cuando el actual equipo de gobierno llegó a Diputación a ser un referente de los establecimientos en la provincia de Cádiz. A ello sumamos la potenciación de las rutas destinadas al senderismo, ya que en marzo tendremos un encuentro europeo de primer nivel en Tarifa, la única población donde confluyen tres de las rutas europeas existentes. Agreguemos el inicio de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, proeza que llevó a acabo Elcano, que partió y concluyó en Sanlúcar... ¿Y qué decir del Concert Music Sancti Petri de Chiclana? El año pasado fue un revulsivo dentro de los festivales de estas características en toda España, por su espectacular cartel de artistas y por desarrollarse en un lugar único, en un paraíso natural. Pero es que en 2019 sus pretensiones son mejores aún, ya es una razón más, por sí sola, para visitar la provincia. Y a todo ello se suma un balance extraordinario de 2018 en todos los aspectos, aeropuerto, puertos, establecimientos hoteleros, valoración... Cádiz, si siempre lo ha sido, en estos momentos es un indiscutible referente del turismo internacional. Las últimas publicaciones en medios de primerísimo nivel de Estados Unidos, Alemana e Inglaterra así lo corroboran.

¿Cómo ayuda a la provincia el estar siempre en los distintos ‘top ten’ de medios de comunicación y de portales especializados en turismo?

Que el New York Times sitúe a la provincia entre los 50 mejores destinos del mundo, que desde los medios de Alemania se afirme que los médicos deberían recetar Cádiz, que todos los medios de España se hagan eco de esas informaciones... No hay campaña de promoción que pueda pagar esta difusión de la provincia. Son periodistas especializados en turismo quienes hablan maravillas de Cádiz, de su patrimonio, de su cultura, de sus playas, de su gastronomía, de sus gentes. Pero, además, no son pocos los portales especializados los que, por votación popular, han designado a Cádiz entre los mejores, si no el mejor, destino de toda España.

¿Cuáles son los principales mercados a los que se dirige la provincia de Cádiz?

El mercado nacional es esencial para nosotros, pero no renunciamos a que vengan turistas de todas partes del mundo. Reino Unido y Alemania son nuestros grandes mercados emisores europeos, pero noticias como la aparecida en el New York Times nos abren unas perspectivas enormes. Desde el Patronato Provincial de Turismo se trabaja intensamente en abrir nuevos mercados en aquellos países de alto poder adquisitivo. Una de nuestras grandes prioridades, además de fidelizar a nuestros visitantes, es llegar a nuevos mercados y que esos turistas lleguen a nuestra provincia no solo en verano, sino a lo largo de todo el año.

¿Se ha conseguido romper con la temporalidad del sector?

Hemos avanzado muchísimo. La provincia de Cádiz era conocida por sus playas, su buena meteorología, lo que hacía que fuese masivamente visitada en los meses de verano. En un trabajo enorme, de años, hemos trasladado que Cádiz puede ser visitada en cualquier momento del año. En febrero, para presenciar unos carnavales únicos; en marzo o abril, para disfrutar de una Semana Santa que poco o nada tiene que envidiarle a las de otros lugares; en diciembre, para vivir la tradición de nuestros belenes vivientes, de las zambombas, de una exquisita repostería... Y a todo ello sumamos que, en cualquier momento del año se puede disfrutar de un patrimonio cultural extraordinario, de un entorno natural maravilloso, etcétera. Y, dentro de este salto cualitativo de esta última época, resaltaría en de nuestra gastronomía. Hoy en día es un referente internacional de primer nivel. Podemos ir a tradicionales templos culinarios, como el País Vasco y ofrecer nuestros productos, nuestras capacidades, sin ningún tipo de complejo. Sinceramente, creo que vivimos la edad de oro de turismo en la provincia. ¿Quiere decir eso que debemos darnos por satisfechos? Desde ningún punto de vista. Hay que seguir trabajando, más duro incluso, ya que estamos hablando de una industria voluble, que cambia permanentemente. Hemos de seguir adaptándonos y creciendo, creciendo en calidad, lo que supondrá más riqueza para la provincia, más puestos de trabajo.

¿Qué tipo de información sobre la provincia es la más demandada en Fitur?

Como le decía anteriormente, si antes el referente era nuestra costa, ahora se interesan por nuestra gastronomía, por nuestras rutas para hacer senderos, por nuestros pueblos blancos, por nuestro patrimonio, por nuestras fiestas... Cádiz es hoy más rica y diversa que nunca. Es para sentirnos orgullosos. E igual que cuando erramos en algún tipo de iniciativa nos fustigamos, cuando se hacen bien las cosas hay que decirlo, no para darnos por satisfechos, sino para saber que vamos por el buen camino, que estamos trabajando bien. Este éxito se debe, en una grandísima medida a un sector altamente profesionalizado, a una perfecta simbiosis entre las Administraciones y la iniciativa privada.