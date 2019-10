Halloween en Cádiz: Los disfraces más buscados para este 2019

La llegada a los cines de la segunda parte de esta historia creada por Stephen King no va a pasar desapercibida para muchos de sus fans que optarán por recrear al temible Pennywise, el famoso payaso bailarín, un monstruo que aterroriza a cualquiera. En los últimos años han proliferado los disfraces de 'It' y es posible adquirir uno en distintas plataformas online. Aunque si se prefiere, también existe la opción de crear tu propio disfraz de Pennywise. Para ello solo hace falta un poco de destreza y encontrar los elementos necesarios para ello.

Se trata de un personaje clásico que justo ahora está de actualidad con la nueva película que protagoniza Joaquín Phoenix . El villano de Batman siempre ha estado entre las preferencias para disfraz en Halloween por lo que este año no será una excepción cuando ya se habla de que es una de los mejores filmes de este 2019. De Joker se pueden encontrar fácilmente disfraces ya listos solo para vestirlos. El de Phoenix es un Joker que viste traje rojo y su maquillaje es diferente ya que la historia es previa a la transformación del personaje que irá de morado.

Basado en una interesante película de misterio y terror . El de Annabelle es sin duda un disfraz original y no dejará indiferente a nadie. Una propuesta de miedo para la noche de Halloween.

Stranger Things

Los protagonistas de Stranger Things

La serie, tan seguida y aclamada por los jóvenes, estará muy presente este Halloween ya que son muchos los que querrán representar a sus personajes. En este caso habrá que optar más por la creatividad ya que no hay muchos disfraces ya preparados a excepción del de la protagonista, 'Once' o del monstruo que los chicos apodan Demogorgon. En internet existen no obstante tutoriales para poder hacer tu propio disfraz de Stranger Things.