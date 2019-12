UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Francisco Piniella: «Tenemos claro que, para sacar adelante el proyecto, Valcárcel tiene que estar fuera de la lucha política» Piniella analiza la situación de la UCA y lamenta que la falta de fondos hace muy difícil poder acometer muchos de los retos inmediatos en la institución

El 21 de mayo de este año las urnas determinaron que Francisco Piniella era el claro vencedor en unas elecciones a rector en las que derrotó primero a Miguel Ángel Pendón y, en segunda vuelta, a Casimiro Mantell. El 11 de julio, ya de manera oficial, el catedrático en Náutica nacido en Cádiz en 1961 tomó posesión del cargo con una idea muy clara: dar un nuevo aire a la Universidad. Los retos a los que se enfrenta pasan por seguir ahondando en su proceso de modernización y reducir la precariedad laboral de algunos estamentos heredada de la crisis.

Usted ya tenía experiencia en gestión universitaria tras ser jefe de Departamento y Decano pero, ¿ha cambiado la visión que tenía de la universidad al acceder al cargo de rector?

Sin duda. Cuando estábamos haciendo el relevo, Eduardo (González-Mazo) ya me lo dijo: «ser rector te obliga a tener otra visión y otro trabajo diferente». Desde este puesto, lo que ves fundamentalmente es el problema de que no eres tan independiente como crees, no puedes hacer tantas cosas como quisieras porque ahora es cuando debes gestionar una financiación muy limitada. Dependes en gran parte de unos presupuestos de la Junta y no puedes resolver los asuntos con facilidad.

Supongo, no obstante, que siempre será de ayuda el haber estado en cargos de gestión universitarios.

Por supuesto. Te da una visión de los problemas con los que se enfrentan los que ahora tienes delante pidiéndote una inversión o la aprobación de un proyecto.

Desde que fue elegido como rector no ha parado de mantener reuniones con diferentes colectivos. ¿Qué idea le han transmitido?

Sí, la verdad es que no he parado de tener reuniones (enumera las que ha tenido en el día de la entrevista). Pero es normal cuando alguien accede a un cargo nuevo. Respecto a lo que transmiten, hay una idea que se suele repetir, la del deseo de mantener una relación estrecha con la Universidad y la de poder compartir proyectos. La gente, en general, tiene puestas muchas esperanzas en la UCA.

Si le parece, vamos a abordar directamente el asunto por el que, en estos días, más se está hablando de la Universidad: Valcárcel. ¿Con qué situación se ha encontrado?

Es un proyecto que, aunque esté ahora en el candelero, viene fraguándose desde hace cinco o seis años. Lo inició el anterior equipo y al asumir el cargo entendía que, como en el caso del Rectorado, todo iría según los plazos marcados. Pero nos hemos encontrado con el problema de la financiación del proyecto, aunque la idea sigue siendo la de seguir adelante cuando este escollo se salve.

«En estos meses de reuniones he comprobado que hay muchas ganas de trabajar con la Universidad»

¿Cómo se está trabajando para desbloquear este asunto?

Para empezar, con la idea fundamental de que hay que apartarlo de la confrontación política para que salga adelante. Y me alegra ver que se está consiguiendo. Tanto por parte del Ayuntamiento, que va a llevar al próximo Pleno el estudio detalle del edificio, como por parte de Diputación y la Junta se quiere trabajar para que la Facultad de Educación esté allí.

Permítame que insista, ¿ha visto buena predisposición por parte de la Junta? Parecían dudar del proyecto.

Creo que han entendido que hay que sacar adelante el proyecto. Y se está buscando la fórmula de financiarlo, bien con el permiso de la Consejería de Hacienda para que empleemos los remanentes de la universidad, bien acogiéndonos a planes plurianulaes o buscando fondos europeos.

En cualquier caso, ¿irá Educación a Cádiz si no cuaja Valcárcel?

Si no sale el ‘plan A’ buscaremos un ‘plan B’. Pero, de momento, vamos a trabajar para que el ‘A’ salga adelante.

Hemos hablado de Valcárcel pero, ¿qué otras infraestructuras siguen pendientes?

Una de las principales es el nuevo aulario de Jerez, para lo que necesitamos que nos autorice Hacienda hacer uso de nuestros remanentes. Y en el Campus de Algeciras se está trabajando con Ayuntamiento, Junta y Autoridad Portuaria para levantar en el Llano Amarillo un centro de investigación y transferencia, compartido por la universidad. Ésas, como nuevas, pero también necesitamos que en los presupuestos se aumenten las partidas de mantenimiento de infraestructuras ya construidas. Muchas se encuentran en malas condiciones, como Ciencias del Trabajo...

...o la Escuela de Ingenieros de Cádiz.

Esa es una de las patatas calientes de la Universidad. El edificio está en un lugar privilegiado (cerca del Falla) pero necesita una gran obra de rehabilitación. Nos hemos planteado incluso compartir el edificio con alguna empresa y realizar labores de transferencia. Cuando no hay fondos, hay que tirar de imaginación.

«Nuestros retos son consolidar la situación del profesorado y del PAS, además de lograr el equilibrio entre los campus»

Durante toda la entrevista está planeando el problema de la falta de fondos de la Universidad pero, en cambio, la Junta ha aumentado este año su dotación.

Sí, pero menos que otros años. Además, hay un punto importante. La Junta ha negociado con los sindicatos unas subidas salariales para el profesorado cuyo importe es mucho mayor que el incremento en las partidas que nos va a destinar. Esto significa, resumiendo mucho, que después de pagar las nóminas nos queda muy poco margen para el resto de partidas. Como le decía antes, eso nos obliga tanto a multiplicar los esfuerzos en buscar otras fuentes de financiación (como fondos europeos o, en el caso de grupos de investigación, el Ministerio) y a ser ingeniosos.

Precariedad en la Universidad de Cádiz

Uno de los caballos de batalla de su campaña fue, precisamente, la lucha contra la precariedad laboral en el docente.

Y sigue siendo. En las universidades se ha abusado hasta el límite de la figura del profesor sustituto interino que, pese a que se contrata en teoría para suplir temporalmente a un titular, al final termina con una gran carga docente y siendo una parte esencial del departamento. ¡En la UCA hemos llegado a tener 300 sustitutos! En estos días estamos intentando que vayan pasando a ser ayudantes de doctor y estamos sacando bastantes plazas. Eso sí, dentro de las limitaciones presupuestarias.

¿Cómo se va a trabajar en estos años en los diferentes campus de Cádiz?

Buscando el equilibrio. Por ejemplo, en el Campus de Algeciras hemos potenciado su voz con un vicerrectorado propio. Los cuatro campus tienen que tener un carácter temático, un perfil propio que les dote de personalidad.

A la hora de hablar de los presupuestos, ¿es un problema para Cádiz que Andalucía tenga nueve universidades más?

Lo que es un problema es que la Junta, a la hora de repartir el dinero, premie a las grandes sobre las medianas. Es injusto. Si sigues premiado a las grandes, siempre jugarán con ventaja.

Para terminar, ¿cuáles son los grandes retos que debe afrontar la UCA?

Sobre todo, el de la consolidación del profesorado y la mejora de las condiciones del PAS. Además, hay que apoyar a las áreas del conocimiento que encuentran más problemas de financiación, al igual que hay que equiparar los servicios que hay en los cuatro campus. En resumen, el reto es evitar que tengamos una universidad a dos velocidades.