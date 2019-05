Elecciones municipales 26-M Elecciones municipales en Puerto Real Los puertorrealeños tendrán qué decidir entre elegir por sus caras conocidas o apostar por los nuevos candidatos Podemos, PSOEy Equo repiten candidatos mientras que Ciudadanos, PP, Vox y AxSI buscan hueco en la Corporación en un municipio que trata de impulsar su futuro

Puerto Real es el otro feudo que defiende Podemos en Andalucía. La localidad pasa examen a su actual alcalde, Antonio Romero, que llegó sembrando gran ilusión en la ciudadanía, tanto que incluso se tuvieron que instalar pantallas para que se pudiera seguir la investidura del actual regidor. Pero han pasado cuatro años y no es lo mismo exigir que hacer y los puertorrealeños tienen ahora la última palabra. En frente solo repite la candidata socialista, mientras que el resto de aspirantes se enfrentan por primera vez a las urnas. Todos se mueven entre los actos en plan calle, las reuniones, encuentros, actos, eventos y redes sociales para darse a conocer, para crear ese ‘feeling’ que muchas veces decanta, más aún en los comicios locales, el que una persona se decida por una candidatura u otra a la hora de echar la papeleta. Los programas y las políticas cuenta, pero sobre todo quién es y qué hace el candidato.

Antonio Romero. Candidato Adelante Puerto Real

Del 15M a la Alcaldía

En los últimos cuatro años Antonio Romero ha conocido tanto la cara amable como la menos amable de la política. De hecho en varias ocasiones aseguró que no iba a repetir en los comicios de mayo de 2019, pero finalmente sí lo hará. Desde pequeño ha florecido en él el sentimiento de lucha social, y es que su padre lo llevaba a las protestas para la reconversión de astilleros. Siempre se ha sentido muy cercano al movimiento asociativo per fue con el 15 M cuando se involucra de forma más activa hasta que finalmente da el paso para entrar en política. Conocido entre sus más allegados como Rori estudió Trabajo Social y logró un puesto como valorador dentro de la Junta de Andalucía. Antes había estado con diferentes asociaciones de ayuda a la drogadicción. Representa a aquellos alcaldes del cambio que exponía Podemos y la estela de Pablo Iglesias y de hecho va a finalizar su mandato sin haberse puesto corbata alguna, uno de esos detalles de proclamas que afirman que ‘los que nos roban llevan chaqueta y corbata’, una separación de la ‘casta’. El protocolo no va con él ya que uno de sus principales temores es despegarse de la gente, ésa con la que tanto se identifica, con la que quiere representar. Y entre todos su familia, su mujer y dos hijos con los que le gusta disfrutar de su tiempo libre.

Elena Amaya. Candidata PSOE

Intensa y cercana

La candidata socialista, Elena Amaya, es la otra cara que podrán reconocer los votantes a la hora de echar la papeleta en las urnas. Su trabajo en la oposición ha sido constante y lo ha realizado con dureza señalando todos los fallos de la actual gestión. Delineante de profesión, poco a poco ha ido ganando puestos en uno de los partidos con más tradición hasta conseguir responsabilidad provincial. Elena Amaya es una mujer trabajadora y constante con todo lo que hace, así al menos la definen las personas que la conocen que también resaltan su honestidad y preocupación por el sentido común y por ser una persona constructiva que siempre sume. Intensa y cercana a parte iguales, para muchos Elena Amaya es una persona de esas que no pasan desapercibida y que dejan huella. Lo que hace lo hace con pasión y sus más allegados comentan que siempre dice que «más de Puerto Real que el arroz con muergo».

Vicente Fernández. Candidato PP

Un independiente que busca el cambio

No tiene gran experiencia en política, de hecho llegó hace unos años y a través de otro partido político. Estivo en la constitución de Andalucía Por sí en Puerto Real, pero finalmente se unió al Partido Popular al considerar que la ciudad «precisa de un cambio». Vicente Fernández es profesor de Formación Profesional en la rama de Hostelería en el instituto Fernando Quiñones. Los que le conoce destaca entre sus valores la discreción con la que trata los asuntos, así como la cercanía y comprensión que muestra a la hora de atender a una persona. También su constancia para lograr aquello que considera justo.

Guillermo Cisneros. Candidato Cs

Amante de la cocina

El candidato de Ciudadanos, Guillermo Cisneros, nació en Cádiz pero pronto se mudó a Puerto Real. Comenzó su carrera como funcionario del Ministerio del Interior en 1988 y es experto en Criminalidad y Seguridad Pública, siendo actualmente responsable de su Departamento. Entre sus pasiones se encuentra la cocina y la familia y ambas la desarrolla en el grupo Scout La Salle de Puerto Real en donde están sus hijas y en el que realiza las funciones de cocinero en distintas actividades. La capacidad para llegar a un consenso está entre las características que más resaltan las personas que le conocen y han tratado con él.

Fernando Boy. Candidato Andalucía Por Sí

Sería alcalde gratis

Es electricista prejubilado y asegura que si llega a ser alcalde no cobrará ni un solo euro de tal función, como explica que tampoco ha hecho cuando ha sido concejal. El candidato de Andalucía Por Sí, Fernando Boy, tiene experiencia en política porque ya formo parte del Gobierno de Maribel Peinado. Llegó a la política tras su implicación con grupos relacionados con el deporte o Delphi y ya lleva 12 años en política.

Alfredo Charques. Candidato Equo

Implicado con la naturaleza

Alfredo Charques es conocido en el municipio por formar parte del Gobierno municipal y vuelve a presentarse a la Alcaldía por Equo. Defensor del medio ambiente, de los derechos LGTBI, feminista y una persona implicada y trabajadora, así lo definen los que lo conocen.

Encarnación Armario. Candidata Vox

Deportista y lectora

Encarnación Armario es la candidata a la Alcaldía por Vox. El partid ha experimentado un gran crecimiento en pocos meses y aspira a conseguir representación en Puerto Real. Encarnación es una aficionada de los deportes, le gusta la música, también leer y lo relacionado con las muñecas de colección.