Ana Mestre: «El Gobierno se tiene que gestionar como una casa, no se puede gastar más de lo que se tiene»

El Partido Popular llega a las elecciones del domingo en una posición diametralmente opuesta a la de 2018 . Por aquel entonces sufrieron un duro golpe siendo la cuarta fuerza más votada en la provincia. En esta ocasión, las encuestas apuntan a una clara victoria.

Para la candidata Ana Mestre, Cádiz está mejor a tenor de los datos económicos de la gestión de Juanma Moreno. Y defiende que en esta legislatura se ha invertido más que nunca en Sanidad o Educación «pese a que hemos bajado los impuestos».

Asegura que el nuevo hospital de Cádiz será una realidad durante la próxima legislatura y aboga por el consenso entre administraciones para abordar la rehabilitación de Valcárcel, uno de los grandes temas de la campaña electoral.

¿Cómo está la provincia de Cádiz tras tres años y medio de gobierno del PP y Ciudadanos?

Cádiz está mejor porque así lo indican los datos de paro, de importación o los de turismo . Cádiz se encuentra en estos momentos en una situación de salud que debe ser mejorada pero aplicando las políticas que hasta ahora ha venido desarrollando el Gobierno de Juanma Moreno de bajada de impuestos y sobre todo de bonificaciones y de incentivos para el mantenimiento del empleo. También pudiendo desarrollar diferentes estrategias en ámbitos muy productivos que son generadores de empleo y que además hacen que la provincia sea más competitiva, como puede ser en el ámbito medioambiental, el sector de Fomento, que nuestras comunicaciones son cruciales para que Cádiz sea pujante, aunque es verdad que ahí se une la falta de implicación del Gobierno de España puesto que en carreteras hay muchos déficits que son su responsabilidad. Eso tendríamos que solventarlo, pero sin lugar a dudas, el Gobierno de Juanma Moreno viene a generar una serie de compromisos con el sector agroalimentario, la industria del turismo y planes específicos con cuantías económicas importantes, como los casos del sector naval y el sector aeronáutico.

¿En qué cuestiones hay que mejorar?

Hay que seguir incentivando la creación de empleo, con exenciones fiscales, con bajadas de impuestos . Tenemos que ser capaces de que haya una mayor sinergia entre nuevos nichos de empleo y la formación, que se ha empezado a trabajar en ello. Hemos sido capaces de aumentar notablemente la formación profesional para el empleo, que llevaba diez años parada por las causas de corrupción y también tenemos una serie de proyectos concretos que tenemos que llegar a cumplir, que son de mucha envergadura pero que son muy necesarios para Cádiz. Al final todo redunda en empleo, oportunidades y modernización de la provincia, como el desdoble entre Arcos y Antequera, que se trata de una inversión muy grande puesto que pueden ser más de 100 millones de euros, pero al menos iniciar una primera fase como está previsto entre Arcos y Bornos. Igual que construir el nuevo hospital de Cádiz y poder ir así ir asumiendo nuevos proyectos como la ampliación del hospital Punta de Europa y la ampliación del hospital de Jerez. Hay otras cosas que no se han hecho porque no han dado tiempo al haberse convocado las elecciones. Pero tenemos garantizados muchos proyectos que están ya planificados y tienen su presupuesto, como es el centro de salud del Mentidero en Cádiz , la culminación del Museo Andaluz de Flamenco en Jerez, que está en obras y se terminará en unos meses. También el conservatorio y Centro de Interpretación Paco de Lucía o el área logística de San Roque. Todo esto viene a demostrar que los deberes se han hecho. No solo hemos cumplido, sino que hoy podemos hablar y afrontar la campaña electoral desde los hechos. Además hemos dejado planificado y en curso muchos otros proyectos. Algunos licitados, otros a punto de licitarse, como el puerto de Chipiona o el puerto de Rota. Estamos concediendo nueva Formación Profesional cien por cien dual, como podemos ver ya en la Barca de la Florida, que es una noticia muy positiva. Y tenemos los retos de la sinergia entre nuestros nichos de empleo y la formación para poder ser más fuertes en los sectores estratégicos. Fortalecerlos significa dejar de vivir de esos vaivenes que han venido lastrando a la Bahía de Cádiz durante tantos años.

¿Qué otros proyectos tienen en mente en caso de seguir en el Gobierno en la próxima legislatura?

Una segunda bajada masiva de impuestos , que será una realidad con Juanma Moreno, una serie de incentivos, bonificaciones y exenciones fiscales para actividades de empresarios y de autónomos. Y también pondremos en marcha la fiscalidad ambiental, que en muchas ocasiones es alta y merma las posibilidades de algunos proyectos empresariales. Vamos a darle una vuelta al ajuste verde que ha iniciado el presidente Juanma Moreno, vamos a hacer una serie de planes para atraer el talento y la adaptación del mismo en materia digital. Proyectos que serán importantes para Cádiz pero también para Andalucía. Pero si hablamos de Cádiz, podemos hablar del Centro de Investigación del Vino en Jerez, un serio compromiso con el Centro de Interpretación y el conservatorio Paco de Lucía, que se ha planificado pero no se ha podido empezar y se hará la próxima legislatura. A nivel educativo hemos dejado realizadas 123 actuaciones en centros educativos y dejamos en ejecución 167 en la provincia. Eso es importante. En la ciudad de Cádiz podremos culminar también lo previsto para el Teatro Romano, la Ciudad de la Justicia, que será un hecho en la próxima legislatura y muchos proyectos que están por venir.

¿Sienten avalada su gestión? Tras ser la cuarta fuerza política en la provincia en 2018, ahora las encuestas apuntan a una victoria holgada.

Nosotros hemos salido a ganar el partido y estamos muy ilusionados. Tenemos que hacer una campaña donde podamos transmitir al ciudadano no solo lo que hemos hecho, sino renovar nuestros compromisos, seguir haciéndoles partícipes de nuestras prioridades porque estas proceden ni más ni menos que del contacto diario y directo con los diferentes sectores. Si hasta ahora se han invertido en torno a 1.100 millones de euros en la provincia es gracias a que la conocíamos perfectamente y sabíamos sus debilidades, donde teníamos que priorizar. Y si ahora hacemos una planificación de nuevos proyectos y somos capaces de ofrecer a los diferentes sectores planes es gracias a también ese conocimiento. Pero también a las ganas de seguir trabajando por y para los ciudadanos. El Partido Popular no trabaja para sí mismo, trabajamos para los andaluces. La rebaja fiscal que hemos hecho ha beneficiado a cuatro millones de andaluces y la próxima beneficiará a aún más gebte. Si esta llega en torno al 83 por ciento, con la siguiente llegará, esperemos, a la totalidad. Entonces nuestra expectativa en Cádiz es poder reunificar toda la confianza de los gaditanos porque esta a provincia le ha venido bien Juanma Moreno. Ha crecido, tiene los mejores niveles de exportación, es el primer destino turístico de España y la segunda provincia donde más se crean autónomos. Andalucía ha superado por primera vez en la historia a Cataluña, que siempre fue la número uno en creación de autónomos. Por eso tenemos que seguir incentivando tanto el mantenimiento del empleo como los proyectos empresariales y de actividades autónomas a favor del dinamismo de nuestra economía y de nuestra tierra. De ahí la iniciativa de cero euros a los menores de 30 años durante los dos primeros años que sean autónomos.

¿Cómo se afronta el éxodo de jóvenes y la tasa más baja de natalidad en ocho décadas?

Cádiz tiene 1.240.000 habitantes. Es verdad que le azota el paro juvenil como al resto del país porque el paro juvenil en todo el territorio es insoportable ante una pasividad del Gobierno de España. Pero el Gobierno andaluz lo que hace es incentivar el empleo autónomo e incentivar por tanto la formación para que haya gente más preparada y mano de obra cualificada. De esta manera, en Cádiz los datos de empleabilidad son más positivos evidentemente. Con los jóvenes tenemos un reto . Hasta ahora lo que han hecho los gobiernos andaluces anteriores son cuestiones como el bono joven, ese que no se cumplía y no han dado la talla, le han hablado de muchas cosas pero no han cumplido. Han conocido las necesidades de los jóvenes y no han querido solventar estos altos índices de desempleo. Y nosotros en tan solo tres años y medio hemos empezado a poner en marcha programas muy específicos para jóvenes entre 18 y 29 años. Ahora hay programas activos en algunos municipios de esta provincia porque el plan AIRE ha desarrollado gran parte de su inversión en esa franja de edad. Esto, junto a la formación, incluso la dual, es una apuesta del Gobierno andaluz y por eso tenemos que estudiar muy bien las nichos de empleo para dar la formación adecuada y que nuestros jóvenes tengan salidas profesionales. Una de las cosas que nosotros nos planteamos desde el principio fue el regreso del talento. Ha habido mucho talento que se fugó de Andalucía por ser imposible invertir aquí, por la fiscalidad, por el poco apoyo y por otros muchos motivos. Sin embargo, en estos momentos tenemos una preocupación por que regrese ese talento. Quien se quede fuera, que sea por una cuestión voluntaria, una cuestión personal. No porque no haya oportunidades. La captación del talento en el ámbito digital tecnológico es importante, al igual que otras tantas medidas de apoyo al relevo generacional. Las bajadas de impuestos hacen mucho más atractivo para el joven el hecho de quedarse, pero es verdad que en política juvenil el PSOE ha prometido mucho y ha ejecutado muy poco.

¿Cuáles son los planes para el nuevo hospital de Cádiz?

Nosotros no somos los propietarios del suelo y estamos trabajando en dos líneas. Una, la posibilidad de la permuta de suelos que ya comenzamos a ver con Zona Franca para iniciar los pasos necesarios. Para ese proyecto nosotros creíamos que solo tendríamos que tenerlo gratis y no formar parte de ninguna operación urbanística, ya que vamos a construir un hospital público. Entonces para que también le salieran las cuentas a Zona Franca, hemos empezado a estudiar unos suelos que serían para logística en el Campo de Gibraltar. Eso se ha iniciado y se está trabajando con Patrimonio. Sobre el plan funcional, en paralelo, están trabajando tanto la consejería de Salud como la Escuela de Salud Pública para tener ese plan, que vino a presentar el borrador la viceconsejera. Así que, en cuanto esté resuelto el suelo y tengamos el plan funcional, todo será cuestión de poner en marcha ese proyecto . Rondando en torno a los 400 millones de euros , que es mucho dinero, pero tenemos el serio compromiso de iniciar este proyecto, sin lugar a dudas.

¿Y para Valcárcel?

Siempre he dicho que en Valcárcel debe ser la colaboración de todas las instituciones la que haga posible la financiación de esa rehabilitación para que la Universidad albergue la Facultad de Ciencias de la Educación . Nosotros no podemos asumir por parte de la Junta un proyecto de 40 millones de euros en esos términos porque la Universidad tiene su propia financiación. Que por cierto hemos dejado en tres años y medio el contador a cero de la deuda que tenía la Junta con la Universidad, que se dice pronto. Hemos incrementado el presupuesto y ellos realizan un plan de inversiones en infraestructuras universitarias. Y ahí podría estar Valcárcel y no lo está. Dicho esto, ahora se ha propuesto un centro de referencia educativa que tendrá que ser la UCA la que diga si para ellos eso es correcto o si viene a suplir lo que se pretendía. O si aún así se trasladaría o no la Facultad. Pero lo que hace falta son otros fondos para complementar, porque ese edificio es fruto de acuerdos del Ayuntamiento y la Diputación y hay un convenio, o al menos el suelo está previsto que sea para uso universitario parece que hasta diciembre de 2022. Hay que tomar decisiones con el dinero de todos.

Juanma Moreno afirma que quiere gobernar solo, poniendo énfasis en la importancia de las políticas contra la violencia de género. ¿Temen que eso pueda cambiar en un gobierno con Vox?

Las políticas de Igualdad siempre han sido defendidas por el PP sin ningún tipo de doblez , faltaría más. Por tanto, que Juanma Moreno lo haya dicho y manifestado es de sentido común. Si algo tiene el presidente es sensatez, si por algo se ha caracterizado estos tres años y medio es por gobernar con soluciones lógicas y no ideológicas. Y es lo que ha hecho que sea el presidente de todos los andaluces. Entonces nosotros seguiremos defendiendo las políticas de Igualdad mientras exista discriminación. Ante esta violencia machista estaremos aplicando y ejecutando el presupuesto, que es cosa que no hacían los gobiernos socialistas anteriores.

Les hemos visto hablar de la importancia de las políticas ambientales

Nosotros somos fervientes creyentes de la necesidad de invertir en políticas de agua y en infraestructuras mediambientales necesarias para proteger nuestro medio ambiente . Pero a la vez para que el desarrollo sostenible genere también oportunidades de empleo verde, y para eso hay que adelantarse a los acontecimientos como está haciendo Juanma Moreno. Tenemos un proyecto de economía circular que es pionero en Andalucía y lo tenemos en la sierra de Cádiz, invirtiendo en plantas de compostaje, la más grande en Villamartín. Eso demuestra que el PP es un partido moderno, que quiere prepararse para lo que nos viene en el medio y largo plazo. Y eso pasa por las políticas medioambientales, por eso vamos a revisar también la fiscalidad.

¿Y esas cuestiones serían posibles si gobiernan con Vox?

Si Juanma Moreno gobierna con la mayoría suficiente sin necesitar un socio de gobierno, evidentemente no adelanto nada si digo que será más ágil, rápido y eficaz aplicar las políticas que queremos llevar a cabo . Queremos que los ciudadanos depositen la confianza mayoritariamente en el Partido Popular para precisamente ser responsables de todo el gobierno y así poder aplicar todas nuestras convicciones en los presupuestos.

Que haya superávit, ¿es síntoma de buena gestión, de que se han quedado proyectos en el camino o de ambas cosas?

Es sintomático de buena gestión, sin duda. Cuando una familia ahorra, ¿se le dice que ha hecho una mala gestión? Pues entonces esto igual. El Gobierno se tiene que gestionar como una casa, no se puede gastar más de lo que se tiene . Y si se ahorra, es que se han cumplido las tres reglas del gasto, cosa que en Andalucía no estamos acostumbrados y los diferentes Gobiernos no han cumplido nunca. Y ahora con Juanma Moreno, en tan solo tres años y medio, incluido la pandemia, se cumplen las tres reglas del gasto y por lo tanto se es capaz de ahorrar. Y todo ello invertiendo más en Salud, en Educación o Políticas Sociales. La Sanidad representa el 7,8 por ciento del PIB, Educación el cinco por ciento, y Políticas Sociales con mayor presupuesto que nunca. Eso es hacer bien los deberes porque además hemos bajado los impuestos .