Las cuentas de las eternas promesas

El primer presupuesto de la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, el que corresponde a 2021, no ha dejado muy bien parada a la provincia. De hecho, el grado de ejecución de estas cuentas, aún vigentes, no llega en estos momentos al 10%, ... según ha denunciado el PP con datos aportados por la propia Oficina Presupuestaria. El Gobierno de España presentó la pasada semana en el Congreso de los Diputados la previsión de las cuentas del Estado para 2022 y, curiosamente, buena parte de las inversiones que aparecen recogidas para la provincia de Cádiz ya estaban consignadas en 2021, sin embargo, no han salido adelante y, por ello, se vuelven a repetir con la misma consignación como si fueran inversiones nuevas.

El Estado invertirá en 2022 en Cádiz un total de 221 millones de euros que, sumados a las inversiones de los organismos públicos, caso de Adif y Puertos del Estado, entre otros, supone una inversión global de 412 millones de euros , lo que significa 71 millones más que lo recogido en el presupuesto de 2021. Pero no es oro todo lo que reluce en este borrador que ahora se debate en la Cámara Baja para su aprobación y que para el PSOE y Podemos supone un triunfo, mientras que para la oposición no es más que un nuevo canto de sirenas. El nuevo BAM: a la espera de la obra En materia de Defensa, por ejemplo, el presupuesto vigente de 2021 reserva un montante de 53,4 millones de euros para la obra del séptimo BAM, es decir, para el Buque de Acción Marítima destinado al apoyo de los submarinos de la Armada. Este barco, anunciado en 2020, se construirá en el astillero de Puerto Real, pero aún no hay fecha en el calendario para el inicio de su obra. Las cuentas de 2022 vuelven a consignar una partida presupuestaria para este proyecto que, en este caso, asciende a 58,4 millones de euros . La construcción del nuevo BAM-IS goza de todas las bendiciones económicas, pero, de momento, Navantia y la Armada ultiman detalles de su construcción mientras que las empresas navales de la Bahía de Cádiz esperan con impaciencia su licitación. El Gobierno solo ha ejecutado en 2021 un 10% de las inversiones consignadas para Cádiz, lo que pone en evidencia las cuentas previstas para 2022 En el apartado de Defensa también hay presupuestadas varias cantidades para el mantenimiento de vehículos y areonaves, cuya ejecución en estos momentos no llega ahora ni a la mitad. Es el caso, por ejemplo, de los vehículos de transporte terrestre, con una dotación de 670.00 euros y solo se han invertido 35.715 euros. La nueva Subdelegación: dinero para una obra fantasma Por otra parte, las cuentas de 2022 incluyen una inversión de 1,1 millones de euros para el nuevo edificio de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz , que se va a ubicar en el solar conocido como Radio Juventud, pero este edificio ya cuenta con una dotación de 575.000 euros en el presupuesto vigente, que no se ha ejecutado. Este proyecto no es nuevo para los gaditanos, ya que se trata de una inversión que se repite cada año en el borrador de Presupuestos. Autovías en el cajón: otra vez 100.000 euros simbólicos El talón de Aquiles del nuevo presupuesto lo encontramos en las inversiones del Ministerio de Movilidad, antiguo Ministerio de Fomento, que vuelve a recoger 100.000 euros para el desdoble de la antigua N-340 entre Vejer-Tarifa-Algeciras . Es la misma cantidad que figura en las cuentas de 2021, con el agravante de que este año tampoco se ha invertido nada de esta partida simbólica, que lleva cabalgando en los presupuestos desde hace una década. Es una cantidad mínima que se repite año tras año. Hay inversiones que son un clásico de los PGE como es el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras Curiosamente, en el presupuesto vigente figuran 100.000 euros también para la variante de Campamento N.351 y otros tantos para la variante exterior de la Bahía de Algeciras. La misma cantidad figura para el acceso desde la Ap-4 al aeropuerto de Jerez y también la misma cantidad aparece para el enlace entre la A-7 y la Ap-7, en Torreguadiaro, amén del acceso sur al puerto de Algeciras. Este paquete, consignado en 2021, no se ha ejecutado y se repite en su integridad con la misma dotación, 100.000 euros para cada proyecto, en el presupuesto de 2022. El nudo de Tres Caminos: otro año en blanco Es la obra estrella de los dos últimos presupuestos de Gobierno del PSOE y Podemos que, pese a todo, lleva varios años en vía muerta. Las cuentas de 2021 reservaban para esta obra 5,5 millones de euros y pese a lo reflejado en el expediente presupuestario, solo se han invertido 138.592 euros este año . Lo curioso es que el Gobierno ha reservado para el año que viene 20 millones de euros cuando ni siquiera ha arrancado la obra. La reordenación de este nudo, que tiene un coste de 91,5 millones de euros , está previsto pagarla en cinco años. El Gobierno de Sánchez ha dejado para 2025 su factura más importante: el pago de 45 millones de euros, lo que significa que el Gobierno que esté en el poder dentro de cuatro años será el que abone la letra más gorda de la obra. Comisarías atascadas: El Puerto espera su momento En cuanto a las inversiones del Ministerio de Interior, se prevén 10,8 millones de euros en medios técnicos, vehículos, embarcaciones y material especial, pero la asignatura pendiente de la cartera que dirige Grande-Marlaska , son las inversiones en nuevas comisarías de Policía. De hecho, incluye otra vez 100.000 euros para la de El Puerto de Santa María y 480.000 para el cuartel de Chiclana. Además, prevé para los próximos ejercicios otras instalaciones como la comisaría de La Línea. Estas instalaciones también se presupuestaron en ejercicios anteriores y siguen durmiendo el sueño de los justos. Trenes a velocidad lenta: Algeciras-Bobadilla repite curso En lo que respecta al sector ferroviario, el Ministerio destina a Cádiz 62,64 millones de euros. Para la línea Algeciras-Bobadilla, que cuenta con una inversión de 301,4 millones de euros, 35 millones corresponden a la provincia gaditana. El desdoble y electrificación de esta línea, clave para ganar más competitividad en la salida de mercancías por tren del puerto de Algeciras, es otro clásico del presupuesto del Estado que, después de años de figurar en el plan de inversiones, sigue sin acabar . El proyecto del tren del Bajo de la Cabezuela, cuya obra se adjudicó en enero de este año a la UTE formada por las empresas Dragados y Tecsa, tiene una consignación de 5 millones de euros para 2021. La obra arrancó justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Las cuentas del Estado recogen para 2022 un total de 13,24 millones de euros para este ramal de acceso al Bajo de la Cabezuela. Una demanda histórica de los empresarios de Cádiz.

