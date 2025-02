La Coordinadora abre una Caja de Resistencia para recaudar fondos en favor de las protestas

Los ocho días de huelga que acumula el sector del Metal de Cádiz se deja sentir en la inactividad industrial de las empresas pero también en el bolsillo de sus trabajadores , que saben que el paro de estas dos últimas semana afectará en sus nóminas a final de este mes. Ante esta situación y con el objetivo de que el conflicto siga abierto hasta su resolución , la Coordinadora de Trabajadores del Metal ha abierto, lo que llaman, una Caja de Resistencia para mantener la lucha en favor de un «convenio digno». En este sentido, la Coordinadora, a través de su página de Facebook, ha facilitado los datos de una cuenta bancaria para que quienes lo deseen y tengan interés realicen donaciones solidarias por medio de transferencia. El titular de la citada cuenta, según reza en la información que aparece en la red social, es la propia Coordinadora de Trabajadores del Metal y el concepto a ingresar que debe figurar es el de Caja de Resistencia.

Esta Coordinadora, que está vinculada a la Confluencia Sindical, que aglutina a los sindicatos minoritarios y a otros colectivos de izquierda, ha hecho a través de la redes sociales un llamamiento para «utilizar todas las armas posibles contra la patronal, que son los culpables y provocadores de este conflicto».

Igualmente, la Coordinadora utiliza la redes sociales para informar a los huelguistas de la situación y de las acciones que se llevan a acabo en las calles de Cádiz . Uno de sus últimos comentarios es: «La Bahía sigue en guerra. Estos días es fundamental reforzar los piquetes , independientemente de todas las acciones que hagamos, hacernos fuertes en los piquete es lo primordial. Se está llamando a trabajadores a título personal para que trabajen. Aunque sabemos que estos llamamientos son totalmente ilegales y nos podemos negar a ellos, la respuesta no puede ser solo personal, tenemos que proteger TOD@S A TOD@S y la mejor manera de protegernos es dando una respuesta conjunta en los piquetes y no dejar en la encrucijada personal a nadie. Qué un compañer@ sea llamado a trabajar es un problema del conjunto de los trabajadores, no solo del compañer@ en concreto que llamen/chantajeen. Todos los piquetes son primordiales mañana y debemos hacernos fuertes en todos. Demos una muestra contundente de organización coordinandonos con inteligencia».