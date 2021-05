Industria Naval Casi una docena de cruceros llenará el astillero de Cádiz hasta final de año El 'Jewel of the Seas', de Royal Caribbean, entra este miércoles para medio mes y mano de obra para más de 250 trabajadores A partir de junio coincidirán hasta dos cruceros en la factoría, además de los compromisos con otros barcos

Al astillero de Cádiz se le acumula el trabajo. La pasada semana acabó la obra del crucero 'Harmony of the Seas', de la Royal Caribbean, después de un mes en el dique y este miércoles toma el relevo en la factoría gaditana otro gigante del mar. Se trata del 'Jewel of the Seas', también de Royal, que trae faena para más de quince días y carga para 250 trabajadores. Navantia ha logrado recomponer los contratos de reparación aplazados por la pandemia y ahora el calendario para obras está casi completo hasta final de año. El volumen de trabajo llega a dos cruceros por mes, sobre todo, entre junio, julio y septiembre, además de las reparaciones imprevistas, caso del buque 'Castilla' de la Armada española, y las reservas que ya estaban firmadas para 2021.

El goteo de cruceros en el astillero de la capital empezó el pasado febrero con el 'Celebrity Infinity'. Fue el primer crucero de este año y con su presencia se iniciaba en Cádiz la actividad de las reparaciones de estos buques, paralizada desde marzo del pasado año por el impacto de la pandemia. La irrupción del coronavirus frenó en seco el turismo de cruceros, ya que obligó a los gobiernos de Europa a prohibir el atraque de estos barcos en sus puertos hasta nueva orden. La medida llevó a las grandes navieras a aplazar tanto la renovación de las flotas como las obras previstas. Lo importante era contener la hemorragia de pérdidas que estaba ocasionando la crisis sanitaria en sus negocios.

La situación tiende ahora a normalizarse con la vacunación y es el momento que han visto las navieras para retomar lo que aplazaron hace un año. Por ello, el astillero de Cádiz, especializado en la reparación de cruceros, ha recibido en los últimos meses la confirmación para reparar casi una docena de barcos hasta final de año.

Así, este miércoles está prevista la llegada del 'Jewel of the Seas', que forma parte del carrusel de contratos firmados con Royal Caribbean a lo largo de este año. Además, también se ha confirmado la llegada al astillero del buque de asalto anfibio 'Castilla', de la Armada española, que sufrió una avería a primeros de abril en uno de sus ejes cuando participaba en aguas del Índico en la operación Atalanta en la lucha contra la piratería.

Navantia deriva a Puerto Real en otoño la reforma del 'Carnival Liberty' y del 'Marella Explorer'

El 'Jewel' viene para una obra de mantenimiento de envergadura que consiste, entre otras cosas, en labores de pintura, revisión de propulsión, y timones, renovación de estabilizadores, mejora de válvulas y acero. La dirección de Navantia Cádiz, ahora en manos del recién nombrado director de la factoría, Antonio Domínguez, ha elaborado un nuevo calendario para atender la demanda.

No es el único a corto plazo que ocupará el dique cuatro gaditano. Casi a la vez, otro crucero de la Royal, el 'Simphony of the seas', llegará también a Cádiz para una varada técnica y el apretón laboral tendrá lugar a partir de junio, cuando coincidan hasta tres barcos en la factoría por obras. Así, el 'Azamara Journey' y el 'Azamara Pursuit', de la compañía Azamara Club Cruises, entrarán el mes que viene. Será entonces cuando se produzca un carrusel hasta septiembre con el 'Celebrity Constelation', el 'Liberty of the Seas' y el 'Navigator of the Seas', que tendrán a la factoría ocupada hasta primeros de octubre. De hecho, la transformación integral del 'Carnival Victory' se llevará a cabo en el astillero de Puerto Real a partir de agosto.

La planta de Cádiz seguirá los trabajos en septiembre también con el 'Carnival Sunshine' y espera para octubre al buque de asalto anfibio de la Armada 'Galicia'. La reserva de dique alcanza hasta noviembre con el crucero-velero 'Wind Surf', de la compañía WindStar Cruises.

Reactivación

El 2021 nada tiene que ver con el 2020. Solo tres grandes cruceros, de los siete que estaban en cartera, fueron reparados en Cádiz el año pasado. Las navieras optaron por aplazar las obras. Pese a todo, el astillero logró capear la situación gracias a la reparación de ferrys, a la puesta a punto de las fragatas de la Armada con base en Rota y a la reparación integral del 'Solitaire', un buque logístico especializado en obras submarinas que lleva desde septiembre en el astillero de la capital.

No ha sido fácil colocar a la planta gaditana como un referente en materia de reparación y mantenimiento de grandes cruceros. Se trata de un terreno que hasta hace diez años estaba dominado por los astilleros de Francia, Italia y los países nórdicos.

Navantia se vio obligada en 2009 a diversificar su actividad en materia de reparaciones tras anunciar la Armada española la cancelación de sus planes de renovación de flota. Hasta ese momento, el Ministerio de Defensa era el principal cliente de la compañía naval, pero la crisis y los ajustes presupuestarios llevaron a la Armada a suspender sus inversiones, lo que obligó a la compañía a buscar otras fuentes de ingresos.

De esta forma empezó su incursión en el mercado de la reparación de cruceros. La primera compañía que utilizó los servicios de Navantia fue Iberocruceros, que firmó un contrato en 2009 para la reparación del 'Grand Voyager'. El resultado fue muy satisfactorio, ya que esta compañía repitió al año siguiente con el 'Grand Mistral' y volvió en 2011 con el 'Grand Celebration'. El trabajo de Navantia en la puesta a punto de los cruceros empezó a calar cuando en noviembre de ese mismo año la compañía Royal Caribbean confió en Navantia-Cádiz la reparación del 'Splendour of the Seas' y en abril de 2015 esta misma compañía firmó con Navantia la reparación en Cádiz de la flota que navega por el Mediterráneo. Este fue el aval que sirvió al resto de compañías de cruceros para fijarse y delegar en Cádiz importantes obras de transformación y reforma.

Las obras de mejora de estos buques en el astillero de la capital generan una media de 600 empleos directos con puntas de hasta 2.000 personas en momentos de máxima carga de trabajo.

El gasto medio de los trabajadores que participan en la reforma de un crucero es de 20 euros diarios, lo que significa que el impacto de una obra de la envergadura deja unos ingresos de nueve millones de euros en la economía de la ciudad.

El efecto inducido podría ser mucho mayor si las navieras optaran por contratar en Cádiz la totalidad de la mano de obra que necesita la reforma de un crucero en lugar de traerla de otros países. No obstante, Navantia ha extendido sus redes y cada vez son más las empresas gaditanas que actúan en la reparación de un barco. La reforma o modernización de un crucero entraña, por un lado, una obra exterior y, por otro, una actuación interior. Navantia y la industria auxiliar de la Bahía se encargan de lo que conocemos como la 'marina', es decir, de los trabajos relacionados con maquinaria, pintura, propulsores, estabilizadores, anclas, cadenas y tanques de combustible, entre otros.

Mercado muy competitivo

Navantia ha cumplido siempre de manera escrupulosa con las fechas. De hecho, la Royal Caribbean emitió un informe muy favorable en 2014 de los trabajos practicados con su flota en el astillero de Cádiz desde que comenzó su relación en 2011 con la reforma del 'Splendour of the Seas'. Este dossier sirvió a los ejecutivos de la compañía Carnival para contratar los servicios de la empresa española.

La reparación de cruceros es un mercado muy competitivo y de muy difícil acceso, donde juegan un papel determinante los astilleros alemanes, italianos, franceses, portugueses y americanos. Sin embargo, Navantia ha logrado meter cabeza en este mercado y fidelizar clientes como Disney, TUI, Thomson, Windstar, Royal Caribbean y las filiales de esta última compañía: Celebrity, Pullmantur y Azamara.