MÚSICA Un artista de Chipiona, nominado a los Grammy latinos Samuel Serrano, de la estirpe de Los Agujetas, es uno de los candidatos a llevarse el galardón por el mejor álbum flamenco

Sara Cantos

Cádiz Actualizado: 21/09/2018 19:23h

Samuel Serrano(Chipiona, Cádiz 1994) ha sido nominado a los próximos Grammy latinos en la categoría de mejor álbum flamenco por su trabajo discográfico Dos Caminos, producido por Paco Cepero.

La nominación, que se hacía pública este jueves, le cogió descansando para su actuación por la noche en la Bienal de Flamenco de Sevilla: «La noticia me la dio mi representante, me creía que era broma», dice al otro lado del teléfono. Desde entonces no ha parado de recibir felicitaciones. Y, también, de mostrar su alegría: «Me siento como una bulería, ilusionado, alegre, emocionado».

Samuel Serrano empenzó a cantar a los 12 años y con 23 opta a un Grammy latino por su primer disco

Samuel no puede esconder la sorpresa y satisfacción en cada frase. «No nos lo creemos, es mi primer disco». Dos Caminos salió en enero de este año. Estaba concebido como su carta de presentación en el panorama flamenco, pero la aceptación del público ha hecho que su cante se posicione en la esfera internacional. «Hicimos el disco con la intención, sobre todo, de darme a conocer», confiesa abrumado. De todas formas, Samuel Serrano no es nuevo en los escenarios. Este artista de 23 años empezó a cantar por bulerías a los doce en peñas, concursos y festivales y entró en contacto con los guitarristas de Sanlúcar de Barrameda. Desde entonces ha ido escalando y calando entre la crítica de los flamencólogos.

Compite con otros cuatro artistas flamencos andaluces, Arcángel, Dani de Morón, Alba Molina y Rosario La Tremendita por llevarse el galardón de manera que artistas andaluces copan las candidaturas al premio. Arcángel opta al Grammy por su trabajo Al este del cante; Dani de Morón por 21; Alba Molina por Caminando con Manuel y la Rosario La Tremendita por su disco Delirium Tremens, con quien ha coincidido en algún festival.

Samuel Serrano en una foto artítsica para el álbum discográfico. - LV

Samuel Serrano es un joven valor del cante gitano y el arte le corre por las venas. La familia de su abuela paterna pertenece a la estirpe de Los Agujetas. También tiene familiares maternos en Sanlúcar «que cantan y viven el flamenco». Los críticos destacan su «voz negra y racial» y describen su cante como cercano a Antonio Mairena.

Su afición al flamenco le viene desde pequeño, por su familia. Su padrino artístico y productor de su disco, Paco Cepero, es quien le da «los mejores consejos». «Me dice que tenga calma, que no me precipite, que me cuide, que no salga por la noche. Y yo le hago caso». Quienes lo han escuchado dicen de él que suena a cantaor antiguo y destacan su voz gitana. Su arte bebe de muchas fuentes del flamenco. Entre sus favoritos Chocolate, Juan Talega, Camarón o Manuel Torres, «aunque escucho de todo, también música que no es flamenco».

La entrega del 19 Grammy Latino será el 15 de noviembre en una ceremonia que tendrá lugar en Las Vegas. De momento, Samuel tiene sus próximas actuaciones más cerca, en Málaga, Madrid y Ceuta. Como le insiste su mentor, paso a paso. Ahora toca asumir que su disco gusta en su tierra y al otro lado del charco.