MANTENIMIENTO URBANO Vila cree que el cierre nocturno del parque de Astilleros no solucionaría el vandalismo El primer teniente de alcalde ataca a los populares asegurando que se «retratan» cuando denuncian deficiencias en espacios de la ciudad en los que ya está previsto actuar

ALMUDENA DEL CAMPO

El primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha asegurado que en el barrio de Astilleros no existe un problema de mantenimiento urbano sino de vandalismo.

El edil de Ganar Cádiz en común ha reconocido que existe un problema de seguridad y que el «incivismo» de algunos ciudadanos ha provocado daños en el mobiliario urbano. No obstante, ha afirmado que desde la delegación municipal de Mantenimiento Urbano «ya se han solicitado las barandillas para que sean repuestas».

Vila ha declarado que desde el Ayuntamiento «reponiendo y reponiendo estamos destinando un dinero público para paliar el vandalismo y ese no es nuestro interés, por lo que esperamos un mayor civismo por parte de la ciudadanía para que no se produzcan este tipo de actos».

Respecto al cierre de los parques en horario nocturno, el delegado de Mantenimiento Urbano ha subrayado que «cerrar los parques no significa que vaya a reducirse el vandalismo y un ejemplo lo tenemos en el parque Genovés, donde se produjeron -previo a nuestra llegada al Gobierno local- ataques a los patos que hay en su interior a pesar de estar cerradas sus puertas».

Para Vila, que ha hecho un llamamiento al civismo y al respeto de los ciudadanos para el mobiliaro urbano, «no son imputables estos hechos al equipo de Gobierno ya que la ciudad no es nuestra, es de todos. Por tanto, debe ser respetada por todos».

El PP «se retrata»

Por otro lado, el concejal de Ganar Cádiz ha criticado este viernes la actuación de los populares gaditanos ante las últimas denuncias acerca de la falta de mantenimiento en distintas zonas de la ciudad asegurando que «se retratan» con este tipo de comportamientos.

Ha recordado que desde la delegación de Mantenimiento Urbano se está actuando de forma constante en la ciudad. El edil de Ganar Cádiz puso como ejemplo las labores que se están llevando a cabo en espacios como los accesos a Afanas, la Alameda Apodaca o la plaza del Árbol.

A su juicio, el PP «va buscando los lugares en los que está previsto que lleguen los técnicos municipales pero que aún no les ha dado tiempo a llegar, por lo que me parece una actitud lamentable». Ha añadido que «está intentando crear cierta corriente de opinión que no beneficia en absoluto a la ciudad».

Ha lamentado las imágenes del candidato popular, Juancho Ortiz «el otro día bajando a las siete de la mañana a la playa de forma intencionada para hacerse una foto con dos bidones de basura antes de que los operarios procedieran a limpiar cuando lo que hacía el PP era fomentar un macrobotellón en este espacio».

En su opinión, «el PP está haciendo una política de la mala y su candidato está entrando en una dinámica bastante perversa».