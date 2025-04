Un verano frenético en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz

El Hospital Puerta del Mar de Cádiz vivirá un verano frenético. Así se desprende del Plan de Verano diseñado por la gerencia, que contempla un ambicioso programa de obras de las instalaciones, a la vez que se reducen los efectos que las mismas van a ... tener en los usuarios. A todo ello hay que sumar las actuaciones que se van a ejecutar con la vista puesta en un posible rebrote del coronavirus en otoño. Una compleja y costosa planificación que comenzará a ejecutarse en el mes de julio y que debería concluirse a finales de septiembre.

Una de las mejores noticias para los usuarios es que el número de camas cerradas se va a reducir a la mitad con respecto a veranos anteriores. En concreto, se pasará de las 132 camas que se cerraron el pasado año en julio a 94, un número que se mantendrá también en agosto frente a las 162 que se deshabilitaron en 2019. Las zonas afectadas del Hospital Puerta del Mar serán las áreas de Digestivo, Cirugía Maxilofacial y Plástica, Cirugía Torácica y el control de Ginecología. No obstante, se garantiza la posibilidad de desbloquear esas camas en un período de 24 horas en caso de que fuese necesario.

En esta ocasión, las obras se irán acometiendo por sectores, dejando siempre abierta una parte del control y posibilitando siempre la puesta en servicio de los servicios cerrados.

Con esta planificación, el hospital de referencia de la provincia de Cádiz contará con un total de 498 camas de hospitalización disponibles desde el 29 de junio al 4 de octubre de las 592 con las que cuenta. En el caso de las camas de UC I, se mantendrán las 38 con las que cuenta el centro, manteniéndose el 100% de apertura.

Eso sí, el gran punto negativo de este plan son la operatividad de los quirófanos, que al igual que en años anteriores, reducirán su actividad un 45% durante el mes de agosto, cuando sólo estarán en funcionamiento ocho quirófanos, que ofrecerán 44 sesiones semanales.

Más allá de las obras de mantenimiento en las plantas citadas con anterioridad, una de las novedades del plan de verano del hospital gaditano en 2020 será la realización de varias obras de envergadura que son de vital importancia para mejorar su funcionamiento. Una de las más importantes será la remodelación completa del laboratorio de bioquímica de la primera planta . Una actuación que no sólo permitirá mejorar la zona de trabajo de los profesionales sino que además proporcionará nuevas y modernas herramientas al servicio con las que afrontar nuevos retos. Su ejecución ha sido asignada a la empresa Abbott, que aportará también todos los aparatos y suministros del nuevo laboratorio durante varios años.

La actividad en los quirófanos será la más afectada, reduciéndose casi a la mitad en agosto

Además, hay que tener en cuenta que en estos momentos se encuentran ubicados en una zona que no reúne las condiciones para el desarrollo de sus labores con comodidad.

Otra de las grandes obras que se van a llevar a cabo en el edificio tras años de espera será la reforma de las cocinas. Se trata de la primera gran actuación que se va a llevar a cabo en unas instalaciones que han quedado viejas y obsoletas y cuenta con numerosos peligros para los trabajadores. De hecho, en los últimos meses se han producido varios incidentes, a raíz de los problemas surgidos en las cintas de alimentación o en las campanas, que han sufrido diferentes averías.

Cocinas y laboratorio

Para poder llevar a cabo estas labores de reforma, la dirección ha decidido trasladar la cocina de forma temporal al espacio que ocupaba la cafetería interior, cerrada desde que se detectó el brote de coronavirus. Allí se acometerán las tareas de supervisión y emplatado de la comida que será elaborada por una empresa exterior hasta que no termine la actuación. Mientras tanto, en la cafetería del exterior del recinto hospitalario se han ampliado los espacios para poder crear también dos circuitos, uno para los empleados del hospital dentro de la cafetería y otro para los usuarios en la terraza que se ha habilitado en el exterior.

Por otra parte, desde el Hospital también se han iniciado ya los trámites para poder acometer diferentes actuaciones que tienen como objetivo preparar las instalaciones para un posible rebrote por coronavirus a partir de octubre. Por ello, se va a llevar a cabo la remodelación completa del módulo exterior que albergaba el punto de extracción de sangre, la unidad de trabajo social y diversas dependencias administrativas, en las que está previsto construir un hospital de Día Médico.

Otro de los proyectos que se va a llevar a cabo aprovechando los meses de verano será la remodelación completa del vestíbulo principal del centro.

En cuanto al número de las contrataciones que se van a realizar en verano, éstas también van a experimentar un aumento con respecto a años anteriores. Se trata de un aumento en torno a un 6%. Sin embargo, el dato no revela si realmente habrá más personal que otros años, ya que el centro no ha dado a conocer el número de trabajadores que se irán de vacaciones durante los meses de verano. Por ello, los sindicatos han solicitado a la gerencia estos números y poder comprobar así si se va a garantizar una atención adecuada a los usuarios. «Hasta que el centro no nos comunique la cobertura de personal que se va a producir en verano, no podemos decir que sea un buen plan de verano. Aunque haya un aumento de contrataciones, si al final se va más gente de vacaciones en agosto, estaríamos en las mismas», apuntó al respecto Carmen Boy , portavoz de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Puerta del Mar.

Disparidad de criterios entre los sindicatos El Plan de Verano del Hospital Puerta del Mar ha despertado opiniones dispares entre los sindicatos. En el caso de Autonomía Obrera y CGT, han calificado este plan como negativo, al entender que no es el momento adecuado de llevar cabo estas obras. «Ninguna de las obras tiene nada que ver con preparación alguna de nuestro centro para cualquier posible repunte futuro de la pandemia por covid 19 y, de hecho, todas ellas ya estaban aprobadas y programadas desde hace varios años, si bien su ejecución se ha mantenido paralizada por las más diversas e irresponsables razones, viniéndose a reactivar, sin duda, en el periodo más inadecuado de muestra historia sanitaria reciente», apuntan desde Autonomía. Sin embargo, desde Comisiones Obreras han asegurado que dichas obras eran necesarias para el centro y también para los trabajadores. «Hay que aprovechar para hacerlas ya porque así mejoramos las condiciones de los trabajadores y también mejoramos la calidad de nuestras instalaciones. Ahora también estaría bien programar una nueva lavandería», aseguran desde CCOO.