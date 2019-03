TURISMO El Supremo tumba la declaración de Cádiz como zona de gran afluencia turística El alto tribunal desdice al TSJA y cree poco fundamentada la delimitación de zonas y periodos que hizo el Ayuntamiento

A. G. L. Actualizado: 26/03/2019 16:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cádiz no puede acogerse, desde ahora, a la normativa especial que rige las zonas de gran afluencia turística. La solicitud que había realizado el Ayuntamiento, y que había sido aprobada por la Junta, ha sido tumbada por el Tribunal Supremo, que enmienda la plana al TSJA, que había fallado en contra de un contencioso administrativo presentado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

En un fallo del 12 de marzo, el Supremo se esfuerza, a lo largo de las 20 páginas de la sentencia, en dejar claro que no niega la condición de municipio turístico de la ciudad de Cádiz. Es más, relata los requisitos que la ley contempla para la consideración de zona de gran afluencia turística y reconoce que la ciudad las cumple holgadamente.

No obstante, llegan los 'peros'. Y esos son, fundamentalemnte, la zona y la fecha que escogió el Ayuntamiento para que los locales comerciales de la zona pudiera acogerse a las condiciones especiales de estas zonas (fundamentalmente, libertad de horario). En cuanto a la fecha, el Ayuntamiento de Cádiz había marcado la primera quincena de mayo y la segunda de septiembre, algo que el Supremo no entiende al considerar que no son las fechas con más cruceristas (la razón dada por el Ayuntamiento) ni entender por qué no se hace extensiva a otros meses.

En su sentencia, que deja sin efecto la resolución de 22 de julio de 2016 de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, también se pone en duda la zona que se iba a acoger a esos beneficios comerciales.

Además, añade que el número de comercios que quedan excluidos de la declaración de zona de gran afluencia turística, por la limitación territorial efectuada, constituye un motivo más para la exigencia del cumplimiento de motivación efectiva que requiere la Ley de Horarios Comerciales, pues de acuerdo con el informe de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en el casco histórico de Cádiz existen 68 establecimientos de grandes cadenas de distribución y 21 comercios de más de 300 metros cuadrados, pero en la delimitación solicitada las grandes cadenas ascienden a 24 y a diez los comercios de más de 300 metros.

La sentencia explica que «tampoco se aprecia una motivación basada en los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor».