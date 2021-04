Okupa Cádiz De vivienda en alquiler social a punto de venta de drogas Un propietario gaditano denuncia a su inquilina, que amenaza con estar «años» sin pagar su parte de la mensualidad tras una intervención de la Policía

Francisco José Fernández posa frente a su vivienda en la calle Navas para la fotografía, pero una mujer se asoma por la ventana. El propietario le saluda y le explica, en un diálogo sin sobresaltos, que va a contar la historia en LA VOZ. La okupa reconocida, lejos de molestarse, se muestra esperanzada en que sirva para dar voz a su problema y el Ayuntamiento de Cádiz le ofrezca una alternativa habitacional.

«Estamos bien, entre comillas. Ella me ha explicado que no se va a ir hasta que no le encuentren otra casa y yo no me voy a poner a malas», dice este gaditano de 48 años, que accedió a alquilar su bajo en el centro a una de las usuarias de Asuntos Sociales, a quien el Ayuntamiento ofrece una línea de ayudas al alquiler. El Consistorio paga su parte de las mensualidades (450 euros) con unas semanas de retraso, pero la particular lleva sin abonar su parte desde noviembre. Tampoco se han abonado las facturas de la luz y el agua.

«La inmobiliaria me ofreció esta posibilidad y quise colaborar porque no veía problema, de hecho me parecía raro que nadie quisiese hacerlo. Pero ha sido la primera vez y será la última», advierte. El gaditano tiene una pensión desde hace 20 años, cuando perdió las piernas en un accidente de tráfico. Para complementar su sueldo se mudó a Chiclana, a una vivienda más adaptada a sus limitaciones de movilidad, y compró un inmueble más. Hoy aún paga la hipoteca y complementa sus ingresos con el alquiler de las dos propiedades de Cádiz capital.

«Esto me parte por la mitad. Tengo la hipoteca, dos niños... Son muchos gastos y ahora mismo no sé si estaré así dos meses o años. Me costaría llegar a fin de mes si no llega a ser por lo que tengo ahorrado», apunta.

Los vecinos habían trasladado sus quejas en los últimos meses, ya que habían detectado un trasiego constante de personas en torno al bajo. La Policía Nacional llevó a cabo una redada en el piso a finales de marzo, según confirman desde el Cuerpo. Un hombre fue detenido tras la actuación en la vivienda, que se había convertido en un punto activo de venta de drogas, y acabó ingresado en prisión.

«Cuando me enteré de la intervención llamé a la inquilina, pero no me cogía el teléfono. Por la noche me llamó la Policía porque la mujer, que había quedado libre con cargos, no podía entrar», explica el gaditano.

Desde entonces, ha intentado poner fin al conflicto y que, al menos, la inquilina se pusiese al día con los pagos atrasados, pero esta se niega. De hecho, tal y como evidencian las conversaciones de whatsapp que muestra el propietario, la inquilina aseguró estar «muy tranquila», ya que, pese a que el propietario ha puesto en marcha una orden de desahucio, amenaza con estar el tiempo que sea necesario en el piso: «Me veo aquí de okupa por los menos cinco años». «Yo estoy muy tranquila porque es lo que me hace falta para ver si me dan ya la casa los de Procasa», manifiesta en el mensaje.

Tras el suceso, el propietario emitió un burofax reclamando a la inquilina las rentas atrasadas, entonces de unos 600 euros. Aunque no han vuelto a sucederse episodios similares, la inquilina se niega a abonar su parte, ya que asegura que el poco dinero que ingresa lo utiliza para cuidar a sus tres hijos. Por ello, el propietario está tramitando esta misma semana la denuncia para conseguir una orden de desahucio. Además, espera alguna respuesta desde la Delegación de Asuntos Sociales para solucionar su problema.