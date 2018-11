XIII PREMIOS LA VOZ DE CÁDIZ El mar como denominador común en unos premios con vistas al Atlántico Ángel Expósito, Ángel León, Pasión Vega, Navantia y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil conforman el elenco de galardonados

ALMUDENA DEL CAMPO

El Parador Atlántico, situado frente a un inmenso océano del mismo nombre, ha sido este martes el escenario de la XIII edición de los premios de LA VOZ de Cádiz, patrocinados por la Fundación Cajasol. En esta ocasión, el mar fue el denominador común de los galardonados por la vinculación de cada uno de ellos -desde distintos ámbitos- con el mundo marino y con la provincia de Cádiz.

Ángel Expósito, Ángel León y Pasión Vega no ocultan su amor por el mar y para las dos instituciones premiadas: Navantia y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el mar es su medio de vida y el centro de su trabajo diario. LA VOZ de Cádiz ha querido premiarles por su esfuerzo, su labor, su creatividad y por ser una auténtica referencia en la provincia gaditana y en nuestro país.

Como cada edición desde que se iniciaran estos premios en el año 2005, LA VOZ ha reunido a numerosas personalidades de la política y la sociedad gaditana. El acto, que ha sido conducido por el periodista Francisco Apaolaza, ha estado presidido por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios . Han estado también presentes otros representantes políticos como el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Sergio Romero; los candidatos a la Alcaldía de Cádiz del PP, Juancho Ortiz; del PSOE, Fran González; y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao; así como distintos cargos públicos de la ciudad y personalidades de la provincia gaditana como el obispo, Rafael Zornoza.

Asimismo, la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena; la directora general de ABC, Ana Delgado Galán; el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco; el director gerente de ABC en Andalucía y de La Voz, Álvaro Rodríguez Guitart; y la directora de la Fundación Cajasol, Rosa Santos se han dado cita en el evento.

El director de LA VOZ; Ignacio Moreno Bustamante, ha sido el encargado de abrir el acto haciendo un breve recorrido por las trayectorias de cada uno de los premiados y destacando su vinculación con Cádiz. «Cada año reunimos aquí a varios de los mejores de los nuestros. Y lo hacemos con la responsabilidad de saber que estos premios se han convertido ya en toda una referencia en nuestra provincia desde su primera edición allá por el año 2005. En nuestro trabajo diario en LA VOZ de Cádiz y ABC, tratamos de buscar referentes que nos ayuden a continuar con nuestra labor de informar a la sociedad. Sin duda ellos lo son. Al margen de su brillantez personal y profesional, representan lo mejor de nosotros mismos, en una tierra en la que estamos ciertamente necesitados de autoconvencernos de lo que somos. Somos brillantes, somos excelsos, somos grandes profesionales, somos competitivos. Somos gaditanos».

Galardonados de altura

El primero en recoger el premio ha sido el periodista de la COPE y conductor del programa La Linterna, Ángel Expósito. Periodista de raza, comprometido y que ha vivido todas las facetas del periodismo, ha iniciado su intervención haciéndose un ‘selfie’ para recordar el momento valorando a cada uno de los compañeros premiados. Ha asegurado que ser de esta tierra es para sentirse muy «orgulloso» por la cantidad de curiosidades y matices históricos que contienen sus ciudades, pueblos y rincones, por lo que «seguiré siendo embajador de Cádiz allá por donde vaya».

El segundo galardonado en subir al escenario ha sido Ángel León, cocinero de élite reconocido en todo el mundo por su pasión por el mar y que tiene en su haber tres estrellas Michelín por su restaurante Aponiente y una cuarta por Alevante. Siempre a cuestas con su tripulación, Ángel León es además un defensor no solo del mar sino del medio ambiente y por ello se ha embarcado en un proyecto para proteger los mares de los plásticos y para obtener pescado y marisco de forma sostenible.

Ha recogido el premio visiblemente emocionado y recordando sus orígenes, «cuando nadie apostaba por esto». Ha dedicado el galardón a los 65 integrantes de su tripulación, a su familia y sobre todo, al mar, «porque sin el mar que no hubiera sido posible ser quién soy hoy».

Tras este premio con claro sabor a mar, le ha llegado el turno a Navantia, empresa del sector naval afincada en la Bahía de Cádiz con 115 años de historia. Su director en la Bahía de Cádiz, Pablo López, ha agradecido este premio asegurando que es un incentivo para el trabajo diario de todas las personas que integran esta empresa, «llenos de esfuerzo y compromiso».

Ha señalado que «hemos desarrollado buques de alta tecnologia y somos capaces de afrontar retos muy exigentes y de hacer valer la Bahía de Cádiz y sus astilleros». Ha añadido que «contamos con unos astilleros de referencia y con un complemento humano con un compromiso encomiable. Ahora vamos a volcarnos en la innovacion y para ello necesitamos de las empresas que trabajan en nuestro entorno».

El cuarto premiado fue el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que el pasado año cumplió su 25 aniversario y que solo en 2017 realizó 1.700 rescates en las costas gaditanas convirtiéndose sus miembros en auténticos «ángeles de la guarda» de cientos de personas que cruzan el Estrecho para buscar una vida mejor. Ha recogido el premio el Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Alfonso Rodríguez Castillo. Con todo el auditorio en pie y aplaudiendo a modo de reconocimiento por la labor de este servicio, el coronel ha asegurado sentirse muy orgulloso por esta distinción. «En estos momentos represento a todos los que forman parte de este servicio, 1.100 hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas en las costas de Cádiz con un gran espíritu de sacrificio y responsabilidad», ha apuntado.

Pasión Vega ha sido la última galardonada en recibir la distinción de LA VOZ. Gaditana nacida en Málaga, siempre ha tenido una relación muy especial con Cádiz dedicando gran parte de su repertorio musical a esta tierra. En su intervención, confesó sentirse una «enamorada» de Cádiz, donde se trasladó a vivir hace ya quince años. «Le debo mucho a esta ciudad y he tenido la suerte de ver nacer a mi hija aquí», ha apuntado. Ha culminado su intervención cantando la ‘Habanera de los ojos cerrados’, compuesta por el autor gaditano Antonio Martínez Ares «y que tantos recuerdos me ha traído de esta tierra cuando la he cantado fuera».

Por último, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, cerró el acto dedicando unas palabras a cada uno de los premiados por LA VOZ elogiando su trabajo y su defensa por la provincia gaditana. El vicepresidente de la comunidad ha querido también hacer una mención muy especial a la profesión del periodismo defendiendo la necesidad de «una prensa con rigor, sobre todo en el momento tan complejo y complicado en el que nos encontramos».