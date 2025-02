La lonja de Cádiz se encuentra «totalmente vacía» debido al paro indefinido de los pescadores

Incredulidad entre los clientes que ojean las pescaderías del Mercado Central de Abastos de Cádiz. Durante la mañana del martes ha sido posible ver el precio de las anillas de choco establecerse en los 8 euros el kilo, chocos y pescadilla de pincho a 12 euros el kilo, doradas a 13 euros el kilo, acedías a 16 euros el kilo, puntillitas a 19 euros el kilo, chipirones a 20 euros el kilo, calamar de potera a 21 euros el kilo, salmonetes a 22 euros el kilo, lenguados a 23 euros el kilo y los filetes de gallos del lunar a 35 euros el kilo .

Una subida sin precedentes que ejemplifican los minoristas, «lo que antes estaba a diez ahora a dieciséis, lo que estaba a dieciséis ahora a más de veinte y no es culpa de nosotros, es que ahora hay menos producto », defienden desde la Pescadería Paco de la Rosa, en el puesto número 153 del mercado.

A finales de la semana pasada, diferentes Cofradías de Pescadores de toda España comenzaron a realizar un paro indefinido debido al incremento del precio de los combustibles. Este movimiento, unido a la huelga de transportistas, ha supuesto un duro golpe para las más de cuarenta pescaderías que se establecen en el Mercado Central de la capital. Tanto es así que, al menos una decena de minoristas ha optado por no trabajar mientras la situación de paro se mantenga, « esta semana vamos a trabajar para poder cubrir los gastos , y eso con suerte», manifiesta David Martínez de la Pescadería Laura y David, en el puesto 159.

Encarecimiento del 50%

Las pescaderías de Cádiz comienzan a tener serias dificultades para disponer de género, aunque afirman que no temen un desabastecimiento inmediato. «Recibimos producto del muelle de Cádiz y de El Puerto de Santa María, hay algunas cositas que se notan en falta como boquerones y otros pescados de la Bahía , pero no siguen mandado, aunque sea en menor cantidad», mantiene Manuel de la Pescadería Manolito en los puestos 134 y 135 del Mercado Central. Este empresario autónomo, como la totalidad de sus compañeros, desea que el problema «se corrija lo antes posible, esta misma semana».

Es el mismo discurso que emplea Paco de la Rosa quien tranquiliza a los usuarios; «no tenemos desabastecimiento, pero los productos no están llegando con la misma frecuencia y por ello los precios han subido». En su caso, sí se preocupa por la negociación de los transportistas y el paro de la flota de cerco asumiendo que « cada día va a ser más duro y si se alarga, se podría provocar un caos».

«Aún con todo, he podido montar un puesto muy surtido», se felicita Juan Bastón de Pescados Bastón, en el número 148. Para lograr este éxito, Juan ha cambiado su rutina, «han salido pocos barcos y se ha podido comprar algo, si antes me despertaba a las 4, hoy lo he hecho a las 3 de la madrugada». No obstante, desde su puesto echa en falta «salmón y mejillones, ya que por la huelga de transportes no ha llegado nada del norte».

La incertidumbre crece entre los pescadores cuando se plantean que el problema se extienda, «tengo pescado para dos días porque he sido previsor, a partir de ahí nadie sabe. Hoy han pasado camiones, quizás mañana no vengan y tengamos que cerrar el viernes», lamenta David Martínez.

Pese a que entienden la posición de huelga de los transportistas y de los pescadores, para los pequeños minoristas gaditanos, este paro representa «nuestra puntilla, después del incremento de los costes por las subidas de las energías y todas las dificultades de la pandemia». David muestra su almacén, completamente repleto. Antes del coronavirus afirma que le costaba llenarlo unos 2.000 euros. Hoy en día, ha sido necesario invertir cerca de 3.000, o lo que es lo mismo; un encarecimiento del 50% . Entre los diferentes temporales que atraviesan los autónomos, éstos también dejan en el aire la continuidad de su actividad, «quizás si nosotros también paramos nos harían caso. A este paso, llegará un momento en el que sea imposible comprar pescado».

«Tenemos la lonja totalmente vacía»

La subida de los combustibles continúa imparable desde que comenzase el conflicto bélico en Ucrania. Ante estos incrementos, los barcos de cerco de Barbate decidieron permanecer amarrados a puerto hasta que alguna administración les ofrezca alternativas para poder salir de nuevo a faenar comenzando con un paro indefinido que continúa vigente.

La decisión de los pescadores tiene su repercusión directa en la lonja de Cádiz, dependiente de la Autoridad Portuaria. Su responsable, Juan Vázquez, no oculta la dura realidad por la que atraviesan: «tenemos la lonja totalmente vacía». La explicación es que la flota de cerco de Barbate es la habitual en la lonja de Cádiz, por lo que durante esta semana no ha habido «ningún barco moviéndose».

Aunque en la actualidad, Cádiz se encuentra a principios de temporada y, Vázquez asume que habría pocos barcos trabajando, la realidad es que este periodo daría faena para más de una decena de embarcaciones. A nivel de producto, aunque el cálculo resulta muy variable, «cada barco solía traer una media de varios miles de kilos de pescado».

Toda esta parada, lamenta, «provocará que los precios suban debido a la ley de la oferta y la demanda, lógicamente» . Para el responsable de la lonja de Cádiz el paro de los pescadores «es una situación muy difícil de mantener a largo plazo y que necesita una solución urgente». La ausencia de la flota de cerco se nota especialmente en la adquisición de la pesca objetivo en esta época; el boquerón, la sardina, el jurel y la caballa. Durante el lunes y el martes, ha sido imposible encontrar estos productos en las pescaderías de Cádiz.