Memoria Histórica Kichi defiende la retirada del busto y la placa dedicada a Pemán El alcalde asegura que su participación de forma activa en el Golpe de Estado y su papel en el régimen Franquista son hechos «incuestionables»

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 03/03/2020 18:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

José María González ‘Kichi’, alcalde de Cádiz, se ha pronunciado sobre la polémica retirada del busto y de la placa en recuerdo del escritor gaditano José María Pemán situados en su casa natal de la calle Isabel la Católica, actual sede de la delegación de Asuntos Sociales.

Hasta ahora había sido Martín Vila, concejal de Memoria Democrática, el portavoz del equipo de Gobierno en esta materia aunque Kichi, a través de sus redes sociales, ha roto su silencio defendido esta medida adoptada en virtud del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Comienza sus palabras asegurando que «aquí no venimos a quemar libros en la plaza del pueblo. Ni a destruir estatuas y bustos. Ni venimos a ocultar una época de la historia. Todo lo contrario, venimos a arrojar luz. Sin censuras, no como durante 40 años de Franquismo. Sin intocables. Sin miedo a ser fusilado por pensar de forma diferente».

El alcalde cuestiona no solo la ideología del escritor gaditano sino también su obra considerando que «la Memoria Democrática no viene a juzgar la capacidad literaria de Pemán, que podríamos, porque cualquier autor se encuentra sometido a la crítica. Y, sinceramente, que no comparen su obra -como he leído estos días- con nuestra generación del 27. No lo hagan. Porque Alberti, Lorca o Hernández se encuentran a un nivel muy superior desde el punto meramente literario. Al menos desde mi humilde criterio. Porque ‘La bestia y el ángel’, por mucho que quieran los nostálgicos, ni se aproxima a los versos de Miguel Hernández en ’Tristes guerras’, un poema por cierto, que a diferencia de nuestra forma de proceder sí que ha sido eliminado y destruido por el Ayuntamiento de Madrid».

Insiste en que «no venimos a esconder la obra de Pemán, que sigue ahí intocable y accesible, sino a reconsiderar si son justos los honores de quien participó de forma activa en el Golpe de Estado. Y eso, que participó de forma activa en el Golpe de Estado y fue pieza activa del régimen Franquista son hechos incuestionables. Por eso, el busto ha sido retirado. Un busto, que reza la leyenda, se dedica a quien cantó a la grandeza y el heroísmo del Ejército y su invicto Caudillo».

El alcalde defiende a su vez que le gustaría que Cádiz no tuviera un teatro que lleve el nombre «de quien purgó a más de 700 profesores en la provincia de Cádiz».

Crítica al «silencio cómplice del PSOE»

Añade que «no me gustaría que esta ciudad rinda homenaje a quien se dedicó a delatar y fue presidente de la Comisión de Depuración de Maestros. No me gustaría para esta ciudad busto y honores a quien jugó un papel protagonista en el alzamiento militar y, sobre todo, en la represión posterior. No lo quiero. Ni lo permite la ley de Memoria Democrática. Por eso, su escultura pasará a convertirse en una pieza de museo».

González Santos habla también de la postura adoptada por los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz señalando que «no me duele que el Partido Popular y Ciudadanos salgan a defender sus raíces y defiendan la permanencia de los honores a Pemán».

No obstante, sí que ataca directamente al Partido Socialista y a su portavoz, Mara Rodríguez, asegurando que le sorprende su «silencio cómplice». Para Kichi, resulta «curioso» que Mara Rodríguez «se ponga de perfil ante un personaje histórico que purgó a docentes en esta provincia, muchos de ellos de afiliación e ideología socialista. Eso, sinceramente, genera vergüenza».