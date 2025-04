Kichi bromea sobre lo contentos que están en Jerez con la permanencia del Cádiz CF en Primera

El alcalde de Cádiz, José María González , que acudía en su primera visita oficial como regidor de la capital gaditana al Ayuntamiento de Jere z , valoraba a pregunta de los periodistas la situación en la que queda el Cádiz CF tras la última jornada y no dudó en bromear sobre « si los de Jerez estaréis muy contento s».

En palabras de González, «matemáticamente todavía no tenemos los resultados, pero futbolísticamente está más que confirmado» que el Cádiz Club de Fútbol se queda en Primera. Aseguró que no es «amigo de adelantarme a las situaciones antes de que se den, pero todo parece indicar que se queda en Primera en esta temporada y aquí todo el mundo estaremos, no sé si los de Jerez estaréis muy contento -se ríe- espero que sí ».

Tras el chascarrillo puntualizó que el Cádiz «es un equipo de la provincia, que aporta y nos pone en el mapa de alguna manera a todos y todas».

Declaró estar «como cadista y alcalde, enormemente orgulloso del equipo, del cuerpo técnico, de la dirección del club . Todos han demostrado enorme valía y valentía en un año difícil».