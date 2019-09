Nuevo curso político Cádiz Comienza el nuevo curso político con un reto común: Cádiz Tras unas largas vacaciones después de la cita electoral de mayo, los partidos marcan sus prioridades para la ciudad en los próximos meses

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 02/09/2019 07:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todos coindicen en que Cádiz no puede esperar más. Tras una año electoral de infarto y después de un cambio en el gobierno que le ha dado la mayoría a Adelante Cádiz en el Ayuntamiento gaditano, los tres grupos de la oposición presentan sus prioridades para la ciudad en el curso político que ahora comienza.

Las vacaciones de verano han sido más largas de lo habitual y, además del pleno de investidura y el de organización, en el Ayuntamiento tan solo se ha celebrado en los últimos meses una sesión de carácter extraordinario en la que se aprobó la continuidad de la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos y la modificación de la ordenanza municipal de circulación, entre otros asuntos de trámite como nombramientos, bajas y la determinación de las fiestas locales para el próximo año 2020.

Esta realidad ha sido muy criticada por el Grupo Municipal Popular, que considera que «los grupos no hemos podido presentar ni una sola propuesta desde hace cuatro meses y Cádiz no está para perder más el tiempo con problemas que saltan a la vista de todos, tanto de gaditanos como de visitantes».

Para Juancho Ortiz, portavoz municipal del PP, lo más urgente es que el equipo de Gobierno «empiece de una vez a trabajar». Sobre todo, añade, «porque ya hemos perdido cuatro años que la ciudad ha sacrificado para que Podemos fuera rectificando y dándose cuenta de la realidad».

El portavoz popular pide el Gobierno local que «ya que no van a volver todos esos gaditanos que dijeron que volverían cantando por el puente, ya que no van a acabar con la infravivienda, ni le van a dar una vivienda a nadie -porque llevan cuatro años y no han entregado nada más que siete-, que se pongan al menos a resolver los problemas del día a día».

Tráfico y aparcamientos

Entre los problemas a resolver en la capital, el PP apunta la falta de aparcamiento y el caos circulatorio, calificado por los populares como asunto «muy grave» de necesaria y urgente solución. Juancho Ortiz lamenta que el alcalde gaditano, José María González Santos ‘Kichi’, «se niegue» a ver este problema «diciendo que en Cádiz siempre ha costado trabajo aparcar y negando que han eliminado miles de plazas de aparcamiento con la implantación del carril bici sin aportar ni soluciones ni alternativas».

A su juicio, «están hipotecando la ciudad y una de sus primeras fuentes de ingreso que es el turismo».

Por otro lado, desde el PP consideran que otro de los asuntos pendientes a resolver a corto plazo es la falta de programación e información sobre los proyectos que se acogerán a la Edusi. Ortiz insiste en que «estamos poniendo en riesgo millones de inversión en la ciudad y no sabemos absolutamente nada de en qué punto está ese trabajo y esa tramitación».

A ello, los populares le suman la ausencia de policías locales en las calles, la deficiente limpieza o la falta de un pliego de transporte.

Asimismo, recuerdan que «las instalaciones deportivas se caen y no se construye nada nuevo porque hemos perdido el ritmo de inversión y mejora y eso no solo se está notando ya sino que va a dejar unas secuelas en el futuro de difícil recuperación».

Desde el PP critican la postura adoptada por el PSOE de Cádiz asegurando que «es su nuevo aliado y no va a defender a los gaditanos de este sinsentido».

Juancho Ortiz manifiesta que «nosotros desde el Grupo Popular nos encargaremos de hacer la verdadera oposición ante un Gobierno local que ha malgastado la oportunidad que le dio al PSOE, un partido que -extrañamente- reconoce que Cádiz ha retrocedido en estos cuatro años y que piensa volver a sacrificar a la ciudad en aras de no se sabe muy bien qué táctica partidista o qué interés particular».

Empleo, vivienda y protección social

Para el PSOE, que volvió a apoyar a Kichi en la sesión de investidura, los retos para este curso político se centran en tres pilares fundamentales. Por un lado, en la elaboración de un nuevo presupuesto que marque las prioridades de la ciudad. A juicio de los socialistas, «las inversiones para este año deben centrarse en en empleo, la vivienda y la protección social».

La portavoz socialista, Mara Rodríguez, recuerda que el presupuesto que ahora está vigente es el de 2018, «que salió adelante con nuestro apoyo y donde se incluyeron proyectos centrados en estas tres prioridades en las que vamos a seguir trabajando para que se desarrollen».

Así, los socialistas abogan por continuar trabajando en las cuentas del próximo ejercicio ya que «un buen presupuesto es la base para que nuestra ciudad avance».

Proyectos Edusi

Al igual que el PP, el PSOE cree necesario poner en marcha los proyectos Edusi ya que «se trata de unos fondos que van a suponer un revulsivo para barrios como Loreto, Cerro del Moro, barriada de la Paz y Guillén Moreno». Por tanto, añade la portavoz, «tienen que comenzar a desarrollarse de manera óptima ya que van a marcar el futuro de nuestra ciudad».

El PSOE centrará también su trabajo en estos próximos cuatro años en la calidad de los servicios que se presta a los gaditanos insistiendo en que tanto la limpieza como el transporte tienen que mejorar «y eso pasa por la renovación de contratos para adaptarlos a la realidad de Cádiz ya que en los últimos años se ha dado un gran colapso en Contratación que hay que solucionar para dar garantía a los gaditanos en los servicios que se les presta».

Mara Rodríguez confirma a su vez que, ante todo, el PSOE se pone a disposición de los gaditanos «para atender sus demandas y reivindicaciones y en nosotros tienen un aliado».

Limpieza y transporte

Ofrecer unos servicios públicos de calidad es una de las principales prioridades para Ciudadanos, que considera «vital que se haga lo más rápido posible la contratación de la empresa que va a gestionar el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos».

En opinión de su portavoz, Domingo Villero, «la ciudad no puede seguir con una maquinaria obsoleta y poco respetuosa con el medio ambiente, por lo que es urgente que se culmine la licitación para que la ciudad esté más limpia que en la actualidad».

Junto a la limpieza, Cs apunta el pliego de transporte, «con el objetivo de renovar la flota de autobuses urbanos y adaptarlos a las necesidades de la ciudadanía, a la nueva morfología de la capital y a los conceptos de movilidad sostenible».

Villero considera un reto prioritario también la reordenación de la Plaza de Sevilla, la construcción de la avenida de Astilleros, el parque de la muralla, la apertura del mercado gastronómico o la construcción de una nueva comisaría de Policía en esta zona.

Asimismo, la recuperación de teatro Pemán para la ciudad. «Tras años paralizado, ahora le toca al Ayuntamiento reactivar este proyecto una vez que se ha aprobado el convenio con la UCA y que cuenta con la financiación para ello».

A esto añaden la puesta en valor de todos los espacios culturales y la rehabilitación de las murallas, además de buscar nuevos usos y terminar con la rehabilitación del castillo de San Sebastián para que pueda volver a abrir al público, al igual que el yacimiento de la Casa del Obispo.

Instalaciones deportivas

En materia de Deportes, Ciudadanos cree «primordial» la construcción del nuevo pabellón Portillo «una infraestructura olvidada desde hace más de una década y que vendría a paliar el déficit de instalaciones deportivas que sufre la ciudad, además de poder contar con pistas de calidad tras constatarse los problemas que sufren las infraestructuras destinadas a la práctica del deporte».

Para Ciudadanos, los Edusi también se encuadran dentro de las prioridades de este nuevo curso, además de que el Ayuntamiento «lidere la captación de inversiones con el objetivo de reducir la alta tasa de desempleo».

El aumento de la inversión en vivienda pública y la solución a los problemas de aparcamiento también están en la agenda de Cs, que asegura que se centrará en realizar una oposición constructiva, en contacto con el ciudadano y en constante diálogo por el bien de la ciudad.

Desde el equipo de Gobierno, de momento, no se han dado a conocer las prioridades y retos de su acción de gobierno. Será a lo largo de esta semana.