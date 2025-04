Comercio en Cádiz: «Tenemos que atraer nuevos inversores porque si no nos morimos»

El comercio del centro de la capital gaditana está pasando por uno de sus peores momentos como consecuencia de la marcha o cierre de numerosos comercios, que dejan un paisaje desolador con solo pasear por las principales calles comerciales, con las barajas echadas o carteles de «se alquila» o «se vende».

Son varios los factores que han motivado este declive en el comercio del casco histórico de la ciudad, ya sea por estrategia empresarial, por los precios desorbitados de los alquileres en ciertas zonas del centro o por la imposibilidad de mantener los negocios ante la crisis económica que ha provocado el coronavirus.

Por un lado, en lo que se refiere a las estrategias empresariales de algunas firmas, pertenecientes casi todas al grupo Inditex, destacar que en la capital se han cerrado gran parte de las tiendas de este grupo ( Zara hombre, Zara mujer y niños, Zara Home, Lefties, Massimo Dutti, Berskha u Oysho ), quedando tan solo Stradivarius en la plaza del Palillero con Novena.

Este fenómeno no es aislado ya que se está produciendo en los cascos históricos de otras ciudades decantándose por los centros comerciales y por la venta on line como principal potencial de ventas.

Otras firmas ajenas a este grupo también han decidido echar el cierre en la capital, caso de Trucco, Inside, Preccio, Óptica Regente, Tandem, Sabores de Antaño o Game , entre otras, situadas todas ellas en la milla de oro del centro de la ciudad, es decir, entre la calle Columela y la plaza del Palillero.

Por otro lado, están los desorbitados precios de alquiler que existen en determinados locales de la capital. La diferencia entre los precios de la calle Columela o Ancha, por ejemplo, con el de sus calles adyacentes es abismal ya que un local en la calle Rosario puede suponer unos 700 euros más IVA al mes, mientras que otro en Columela de parecidas dimensiones subiría a unos 6.000 euros.

Por último, a este escenario se ha unido la llegada de la pandemia , que ha provocado una crisis económica sin precedentes de la que se desconoce cuando lograremos recuperarnos.

Objetivo: revitalizar el casco histórico

Ante esta situación, desde la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto ya se está trabajando en la puesta en marcha de una Oficina de Desarrollo Económico con la firme idea de atraer inversores a la ciudad que revitalicen económicamente el casco histórico, donde por días se van conociendo el cierre de más establecimientos, ya sea de comercio como de hostelería.

La gerente de esta entidad, Beatriz Gandullo , asegura que «de nuestros socios, han sido siete los que han tenido que cerrar sus puertas en los últimos meses como consecuencia de la pandemia ya que su mantenimiento se ha hecho imposible. Tres de ellos del sector de la hostelería, uno de zapatería, dos de moda y otro de moda infantil».

En su opinión «se hace más que necesario que vengan nuevos negocios a la capital y por eso vamos a poner en marcha esta oficina porque, de lo contrario, nos morimos ».

No obstate, insisten en que, para ello, la colaboración del Ayuntamiento es fundamental. Añade que «tenemos que ir de la mano para conseguir que las firmas que quieran venir a nuestra ciudad tengan las máximas facilidades y no cuenten con trabas administrativas porque si no conseguiremos el efecto contrario, es decir, que se vayan».

Con esta oficina, se pretende asesorar y apoyar a las nuevas empresas que estén interesadas en asentarse en Cádiz en relación a los locales disponibles, trámites bucrocráticos necesarios etc...

Cádiz Centro Comercial Abierto ya le ha expuesto esta idea al alcalde de la capital, José María González Santos 'Kichi' , aunque también lo hará ante el resto de los grupos políticos y entidades que están representados en la Mesa del Comercio y Turismo que se celebra este miércoles bajo la presidencia de la concejal responsable d eestas áreas, Monte Mures.

En esta mesa, se pretende además ofrecer un balance de la Navidad pasada, que a juicio de Cádiz Centro «dentro de las circunstancias ha ido bastante bien ya que hemos puesto en marcha medidas y acciones de fidelización para los clientes , con regalos, vales, que han tenido una gran aceptación».