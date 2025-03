'Cádiz Abandonada', el perfil de internet que pretender "ser una herramienta útil al servicio de la ciudadanía"

El mundo de las redes sociales ha sido utilizado por muchos colectivos para proveer de difusión a determinados eventos y actividades, para otros, ha sido el caldo de cultivo necesario para surgir y tratar aportar algún valor especial. Este último caso es el de 'Cádiz Abandonada', una plataforma en las redes sociales cuyo objetivo es "ser una herramienta útil al servicio de la ciudadanía".

Sus gestores, que pretenden mantenerse en el anonimato, han declarado que "la plataforma surgió hace diez años, en agosto de 2011, para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en relación al mantenimiento y la limpieza de las calles y las plazas, algunas de las cuales no presentaban el estado más adecuado de conservación".

Así, han recordado que todo "comenzó con un blog muy rudimentario que acabó siendo sustituido por los actuales perfiles de Twitter y Facebook, que permiten una mayor inmediatez en la difusión de los reportes.

Desde entonces, los perfiles en las redes sociales acumulan más de 5.000 seguidores, algo a lo que no aspiraban "en absoluto". De hecho, han reconocido que "en un primer momento, el perfil tenía un escaso alcance, hasta el punto de que la mayor parte de los reportes los hacíamos nosotros pero, con el paso de los años, los perfiles han ido ganando seguidores que se acaban implicando y colaborando mediante el envío de 'denuncias'".

El modo de proceder es muy sencillo: los ciudadanos envían mensajes privados a la plataforma con documentos gráficos que prueben el mal estado de la vía o el desperfecto que busquen solucionar y 'Cádiz Abandonada' lo difunde en sus redes sociales con el objetivo de que las autoridades con competencia lo subsanen.

En cualquier caso, los creadores de la plataforma han asegurado no tener filiación política alguna "ni recibir soporte económico alguno por parte de nadie, ya que se hace de forma altruista para que se tome conciencia".

Además, han detallado que no han interactuado "directamente" con ningún político, "ya que podría ser visto como un acercamiento hacia uno u otro partido" y "la página no tiene intenciones destructivas contra nadie, las publicaciones son lo más asépticas posibles".

Sin embargo, han reconocido que sí les consta que "algunos responsables políticos de la ciudad siguen la página y actúan o presentan iniciativas en diversas materias de las que ya nosotros hemos informado con anterioridad, por lo que nos congratulamos".

No obstante, han declarado que "la gestión de una ciudad no es fácil y que quizá muchos desperfectos se subsanan pasado un tiempo no demasiado razonable, pero por norma general, se actúa con cierta rapidez en muchos de los casos", aunque en otros, por razones que no se conocen, "no tanto".

Por último, han expresado que el perfil se ha convertido en una herramienta "para poner en el foco esos desperfectos para que se pueda actuar con la mayor diligencia posible y subsanarlos", que "no se busca el reconocimiento o el aplauso de nadie" y que la mayor recompensa "viene cuando las deficiencias denunciadas son subsanadas, razón por la cual nos damos por satisfechos con nuestra labor".