CÁDIZ El Ayuntamiento dice que no negociará la cesión del Castillo de San Sebastián hasta que el Gobierno complete las obras «No es de recibo es ceder este patrimonio en las condiciones en las que está actualmente», asegura el Consitorio

La Voz Actualizado: 04/09/2019 21:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno dice que el Ayuntamiento no contesta para formalizar la cesión del Castillo de San Sebastián

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha afirmado que no se plantea negociar la cesión del castillo de San Sebastián hasta que el Gobierno central complete las obras necesarias en él para dejarlo «en perfecto estado».

En una nota, ha explicado que el Gobierno ofreció la cesión del castillo a la ciudad en 2015, pero desde entonces el equipo de gobierno lleva «insistiendo» en que «lo que tiene que hacer el Estado es, en primer lugar, arreglar y adecentar el castillo con el objeto de que pueda ser visitado».

Una vez esto se produzca, se licite la intervención integral que requiere y esté en buenas condiciones ya abierto al público, el Ayuntamiento de Cádiz «volverá a mostrar su disposición a hacerse cargo de la gestión de ese espacio emblemático de la ciudad».

«Lo que no es de recibo es ceder este patrimonio en las condiciones en las que está actualmente», ha señalado el equipo de gobierno, al tiempo que ha recalcado la «necesidad de que el Gobierno no eluda su responsabilidad con Cádiz y contrate las obras que le hacen falta al castillo de San Sebastián para presentar un buen aspecto de conservación», ya que es «un gran atractivo turístico, un espacio único de la ciudad que no podemos permitir por más tiempo que esté cerrado».