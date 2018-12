CULTURA Ainhoa Arteta: «Soy una osada cuando intento bailar flamenco en Andalucía» La soprano llega este miércoles al Gran Teatro Falla con el espectáculo ‘Que suenen con alegría’ junto a Manuel Lombo

La soprano Ainhoa Arteta aseguraba este lunes que no sabe «cómo no me expulsan de Andalucía cuando me pongo a bailar flamenco», asegurando que es «muy osada», en referencia al espectáculo ‘Que suenen con alegría’, que hoy representa en el teatro Cartuja Center de Sevilla junto a Manuel Lombo, y que pasará por la capital gaditana este próximo miércoles.

En una entrevista para presentar el espectáculo, Arteta ha bromeado con que cuando intenta bailar flamenco «es como si un andaluz se lanza a un aurresku», aunque «el público es generoso y le hace gracia que me arranque con medio paso que he aprendido con algunos colegas que me han dado algunas nociones».

Junto al cantante sevillano, protagoniza una serie de conciertos organizados por la Fundación Cajasol que arrancan hoy en Sevilla y que pasarán por Córdoba, Jerez de la Frontera y Cádiz (Gran Teatro Falla, mañana miércoles ) repitiendo la fórmula del año pasado, en la que una voz como la suya se mezcla con una flamenca, una experiencia que en 2017 realizó con Estrella Morente, con una serie de temas del cancionero de la Navidad junto a versiones de clásicos y nuevas composiciones

«El año pasado con Estrella Morente me quedé tan entusiasmada que lo quería hacer, y comenzamos a planearlo para hacerlo, salvando problemas de agenda», ha dicho, indicando que supone «trabajar con un artistazo, alguien que es fenomenal, y hacemos un preludio de lo que son las zambombas en Jerez y muchos lugares del entorno, de las que no tenía ni idea».

Así, en el espectáculo «se conjuga mucho arte, y donde fluye el arte y se pueden hacer muchas cosas y fusionar muchas cosas, con lo que se pueden fusionar disciplinas artísticas, siempre que se haga con cuidado, con gusto, mientras no sea estridente», indicando que espera que tenga el mismo éxito que cosechó en la Navidad de 2017.

Para ella, es una forma de vivir algo más de la cultura andaluza, «que me apasiona en todos los sentidos, por su manera de vivir, el color, la luz de esta maravillosa tierra», apostillando que «Andalucía es un regalo de Dios». Ainhoa Arteta ha reflexionado también sobre la importancia de fomentar la cultura, lamentado que «dependa, por desgracia de quien está en el poder», para entender que una época «de cambios» como la actual no debería afectar al. fomento de las actividades culturales, con todo lo que ello conlleva.

Así, ha apelado a mantener la unidad en torno a la promoción de la cultura en todos los sentidos, así como la convivencia en general, «en un país donde lo hemos conseguido durante muchos años a través de la Constitución».