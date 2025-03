«Me han cesado por venir de trabajar, es una injusticia absoluta»

Adrián Sánchez lleva dos días siendo noticia. Pero por algo que él jamás habría querido ser. De hecho, según asegura, venía justo de estar preparando una campaña para que Chiclana, su ciudad, fuera centro de atención esta Navidad. En su calidad de concejal de Fomento, lo que era hasta hace esos dos días, llevaba toda la jornada supervisando la grabación de una zambomba que iba a formar parte de una campaña de promoción del municipio en estas fechas. Pero todo se truncó cuando quiso volver a casa y el coche no le arrancaba y no podía ni llamar a una grúa ni a un taxi porque ya se excedían de la hora. A partir de ahí una cadena de acontecimientos le han llevado a estar cesado como edil del equipo de Gobierno de la localidad por, supuestamente, saltarse el toque de queda.

«Cuando me iba a marchar el coche no me arrancaba. Así que, y ante la imposibilidad de hacer otra cosa, decidí dejarlo ahí y llamar a un amigo a que viniera por mí porque estaba a unos ocho kilómetros de mi casa», cuenta. Acompañados por otra persona más, en torno a las once y cuarto fueron parados por un control de la Guardia Civil. «Ibámos con las mascarillas y yo llevaba todos los justificantes de que había estado trabajando , de hecho no nos entregaron ninguna sanción», recuerda. «Les expliqué lo que había pasado y tras hacerle el control de alcoholemia al conductor (que dio positivo) y multarlo nos dejaron marchar con otro conductor».

Fue al día siguiente cuando recibió la llamada del alcalde José María Román (PSOE). «Me dijo que lo teníamos que solucionar de algún modo pero no me han dejado explicarme». «Entiendo que pueda haber miedo a la opinión pública en una situación como la que estamos pero creo que se me ha juzgado antes de tiempo. Creo que han tenido mucho miedo. Se me ha cesado por venir de trabajar, es una injusticia absoluta».

El edil de Ganemos Chiclana, Adrián Sánchez dice que, aunque ya fuera de su puesto como teniente alcalde de Fomento, continuará luchando hasta el final para que todo se aclare. Además seguirá en política, aunque ahora desde la oposición.

«Me iba a marchar y volver a mi trabajo pero no lo voy a hacer porque sería injusto. Mi partido ha dado la cara por mí . Yo no estoy en política por dinero sino por ideales y en Chiclana desde que llegamos hemos hecho una gran gestión, creando empleo y oportunidades para muchas personas. Le hemos puesto rostro a lo que no lo tenía. Hemos hecho un gran trabajo y pensamos seguir haciéndolo. Mi compañera y yo nos vamos a la oposición. ¿Qué hacemos gobernando con gente que no confía en nosotros?».

El cese de Sánchez cambia el escenario político en Chiclana, ya que la agrupación Ganemos gobernaba en coalición con el PSOE e IU. Esta pacto facilitó el gobierno en mayoría con 13 escaños. Ahora, tras la salida de estos dos concejales a la oposición, tendrán que hacerlo en minoría. «A ver si están a la altura, nosotros, desde luego, vamos a seguir luchando por estarlo».