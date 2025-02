Brote de coronavirus en una comunión con numerosos invitados en Chiclana

Varios asistentes a una comunión en Chiclana habrían dado positivo por coronavirus. Una información que confirman fuentes procedentes del Sindicato de Enfermería (SATSE). Si bien, se desconoce la cifra de casos positivos determinados, fuentes sanitarias afirman que alcanzarían «las cuatro personas contagiadas por Covid-19», según las cuales ahora mismo se estarían realizando «test masivos en el Centro de Salud de Los Gallos» con el fin de rastrear posibles positivos. El Ayuntamiento de Chiclana no se ha manifestado en este asunto al no tener información referida «desde el SAS». Por su parte, desde la Junta de Andalucía aclaran que, «en el comunicado actualizado de hoy, no aparece ese supuesto brote» y detallan que este comunicado «se termina de actualizar a las 10:00 de cada día».

72 casos positivos en Chiclana

La Consejería de Salud y Familias ha vuelto a actualizar la incidencia de casos de coronavirus registrados por municipios dentro de la provincia de Cádiz. En Chiclana los casos confirmados ascienden hasta las 72 personas infectadas desde el inicio de la pandemia, con 54 curados y 11 fallecidos. Como bien indican desde la Junta de Andalucía, no se ha notificado este brote procedente de una comunión, pero sí que se han actualizado los datos en la provincia elevando hasta 10 los rebrotes activos, tras notificarse hoy uno nuevo perteneciente al distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste, con 4 positivos.