Aparecen ordenadores en las puertas de casas de Chiclana con un extraño mensaje

Extraño hallazgo el que se está produciendo estos días en Chiclana. Por diferentes puntos de la ciudad y cerca de las puertas de algunas casas están apareciendo maletines que, al parecer, han sido abandonados por alguna razón que todavía se desconoce.

Según explica en su cuenta de Facebook el sindicato de la Policía Local del municipio, UPLB Chiclana, desde hace unos días varios vecinos han contactado con ellos para comunicar este extraño incidente y hacer entrega de los maletines que algún desconocido ha depositado junto a sus domicilios.

Como cuentan, estos maletines contienen en su interior ordenadores portátiles seminuevos de diferentes marcas y junto a estos existe un papel con una numeración. Los dispositivos además no tienen ninguna información y solo se puede leer en ellos un párrafo que podría ser de naturaleza religiosa.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad siguen en estos momentos recogiendo dichos maletines, contabilizandose más de una decena y recaban datos de este extraño y misterioso incidente para esclarecer quién puede estar detrás de este suceso.

Los comentarios sobre lo ocurrido no se han hecho esperar y hay quien lo achaca a una posible estafa o a un modo de recoger datos wifi para señalar viviendas y robar. Sin embargo, de momento, no está claro y el simple abandono no se considera un delito por muy raro que sea.

