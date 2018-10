La versión de «¿El anillo pa´cuando?» según Juan y Medio en Canal Sur El presentador y Eva Ruiz, su compañera, versionan la canción de Jennifer López para una gala de la cadena pública

M. Moguer

Juan y Medio y su Eva Ruiz, presentadores de «La tarde aquí y ahora» de Canal Sur Televisión han querido hacer una versión del éxito de Jennifer López «¿Y el anillo pa´ cuándo?».

El equipo del programa, que también participa en el vídeo ha hecho ciertos cambios en la letra de la canción. Fuera referencias a «bates», así como a la cama. Una vez «blanqueada» la canción, la ha subido al perfil de Instagram de la cadena pública andaluza, donde acumula unas 800 reproducciones.

La letra alterada de Canal Sur dice: «Me tratas como una princesa, me das lo que pido/ Tú tienes el arte y la fuerza que yo necesito/ Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada/ Te pongo un trece de diez como padre que ama/ Nunca había sentido algo tan grande/ Y me vuelve loco el biogote salvaje/ Tú me has dado tanto que he estado pensando/ Ya lo tengo todo, pero... / ¿Y el anillo pa' cuándo?»