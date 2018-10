Todos los detalles del almuerzo de «cuchareo» de Mariano Rajoy en su visita a Sevilla El ex presidente del Gobierno comió este viernes con Arenas, Zoido y un grupo de empresarios en la inauguración del hotel Eurostar de Torre Sevilla

Rocío Montero

El expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy ha visitado Sevilla el mismo fin de semana que se celebra XXIII Interparlamentaria del partido en la capital hispalense. Sin embargo, el ex presidente del PP no asistió ayer a la convención nacional de los populares, a pesar de que Rajoy se alojaba en el hotel Eurostar de la Torre Sevilla, a tan sólo unos metros del Edificio Expo (antiguo Word Trade Center Expo 92), que acoge la convención.

Rajoy fue invitado por su amigo Amancio López Seijas, presidente de la cadena de hoteles Hotusa y Eurostar, a la inauguración del establecimiento hotelero sevillano el viernes por la noche. La Cámara de Comercio de Sevilla agasajó a Mariano Rajoy con un almuerzo en las nuevas instalaciones del Club de Empresas Antares, situadas en la planta 18 de la Torre Sevilla.

Doce comensales

Acompañaron al ex dirigente popular otros once comensales: dos pesos pesados del Partido Popular, Javier Arenas, ex vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales y el ex ministro del Interior y el ex ministro del Interior y actual cabeza de lista por el PP al Parlamento por la provincia de Sevilla en las elecciones andaluzas, Juan Ignacio Zoido; Amancio López; Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; el gerente, Salvador Fernández Salas; el presidente de la CES, Miguel Rus; el presidente de la Caja Rural, José Luis García Palacios; el empresario Ramón Ybarra Valdenebro; Manuel Contreras, consejero delegado del grupo Azvi; Juan Ramón Guillén, presidente de Aceites del Sur (Acesur), y Rocío Medina, presidenta de Agromedina.

El menú fue a base de «cuchareo». Unos entrantes, lentejas y postre. La comida se celebró en un clima de cordialidad y en ella se abordaron cuestiones de interés para los empresarios andaluces. La Cámara obsequió a Rajoy con un cuadro con la imagen del Puerto de Sevilla.