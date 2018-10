ELECCIONES ANDALUCIA 2018 Todavía no se han abierto las urnas... y ya hay dos pactos postelectorales Desde Madrid, Pablo Casado defiende que PP y Ciudadanos deberían gobernar «aunque no sean la lista más votada»; Podemos asegura su apoyo al PSOE pero sin entrar en el Gobierno

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 17/10/2018 07:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP andaluz presenta las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre como un referéndum a 40 años de hegemonía del PSOE en Andalucía mientras que Ciudadanos las interpreta como una «oportunidad histórica». Los dos partidos coinciden en el mismo mensaje que no sólo repiten públicamente en esta precampaña sino que se va a convertir en el eje principal de los actos públicos que se multiplicarán por toda Andalucía. «Es el momento del cambio de Gobierno, ahora es posible porque hay una mayoría de andaluces que están cansados de tantos años de socialismo».

Algo de verdad debe haber en este convencimiento que muestran ambas fuerzas políticas porque en el PSOE están preocupados. Es, probablemente, la primera vez que ven peligrar seriamente su poder en San Telmo. En 2015 había viento a favor del PP pero no tenían a nadie con quien pactar. Ahora las cosas son diferentes porque a 44 días de la cita con las urnas ya hay dos pactos cerrados. El PP y Ciudadanos tienen claro que van a entenderse, aunque no cómo será su correlación de fuerzas ya que tanto Juanma Moreno como Juan Marín aseguran que van a ganar las elecciones y que el otro tendrá que pactar con ellos.

Desde Madrid, Pablo Casado marca las pautas del PP, asegurando que aunque su formación no sea la más votada, tienen legitimidad para gobernar junto a Ciudadanos.

El PSOE de Susana Díaz no quiere hablar de pactos por el momento. En todas las entrevistas que concede la presidenta insiste en que su objetivo es «gobernar sola» una frase que sus asesores políticos —esos que mandan tanto en estos días— la hicieron matizar este martes delante de los micrófonos de Radio Nacional, «bueno, sola no, con todos los andaluces».

Pero el PSOE es consciente de que con la negativa de Cs el único espacio de pacto que se abre es por la izquierda. El domingo, Pablo Iglesias aseguró que Podemos no iba a negociar la investidura de Susana Díaz, llegado el caso. Su advertencia no ha calado mucho. Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, ha dejado claro varias veces que está dispuesta a pactar con los socialistas «con tal de que no gobiernen las derechas».

Eso sí. No entrarán en el Gobierno andaluz, pero lo apoyarán en los asuntos principales. «Pacto gratis» lo llaman desde el PSOE. ¿Seguro?