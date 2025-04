Teresa Rodríguez regresa a por la marca y los euros de Adelante Andalucía

En 16 semanas la vida personal y política de Teresa Rodríguez ha dado un vuelco. La líder de Anticapitalistas se marchó como presidenta del grupo de Adelante Andalucía y ayer regresó al Parlamento, tras agotar su permiso maternal , con su nuevo «look» de diputada no adscrita. Entre medias, ha sido madre de su segunda hija (que llevó hasta el escaño), al tiempo que era acusada de tránsfuga y expulsada, junto con otros siete diputados, de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida que ella fundó con el excoordinador andaluz de IU Antonio Maíllo para las últimas elecciones autonómicas de 2018.

Pero Rodríguez no se rinde. Ha vuelto con ganas de dar guerra a sus antiguos compañeros de escaño, a los que reprocha que «quieren disolver Adelante». « Pero no tienen la valentía de decirlo », les desafió en su primer día del nuevo curso político.

A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el controvertido acuerdo de la Mesa del Parlamento andaluz para echarlos, a petición de IU y Podemos, la que fuera candidata a la Junta avisa de que no va renunciar a esta marca electoral porque «lo hemos construido con nuestras propias manos». Tras la ruptura, no hay reconciliación posible: « Es como si después de que te echan de tu casa, te tomas un café con el banco », señaló.

Los diputados no adscritos expulsados por transfuguismo no reciben más asignación que su sueldo y dietas

La dirigente de los Anticapitalistas, corriente escindida de Podemos, tampoco renuncia a la asignación del grupo parlamentario con el que concurrió a las elecciones, que recibe 1,67 millones de euros del Parlamento . Esa aportación se ha reajustado tras la ruptura. El divorcio con su antiguo partido e IU no es sólo discursivo (reclama un partido de izquierdas de corte nacionalista), sino también lucrativo.

Los diputados no adscritos expulsados por transfuguismo no reciben más asignación que su sueldo y las indemnizaciones a las que tienen derecho. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), anunció una reforma urgente del Reglamento del Parlamento para adaptarlo al Pacto Antitransfuguismo suscrito por distintos partidos. Cuando se produzca esa adaptación, los seis diputados que quedan en Adelante, con Inmaculada Nieto (IU) como portavoz, recuperarían la asignación que originariamente tenían al no verse penalizado por un supuesto caso de transfuguismo. La última palabra la tendrá, en todo caso, el Constitucional.

Rodríguez dejó la puerta a presentarse como candidata en 2022. « Ya veremos », aseguró enigmática a los periodistas que le preguntaron. Puso fecha de caducidad a su carrera como política profesional: ocho años. « Es el código ético de Podemos, lo que firmamos, lo que pasa es que yo sí lo hago », dijo con un dardo velado dirigido a Pablo Iglesias, que acabó con la limitación de mandatos para cargos públicos.