Susana Díaz, Juanma Moreno, Juan Marín y Teresa Rodríguez: así son los candidatos de las elecciones en Andalucía 2018

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía)

Teresa Rodríguez - ABC

«Adelante Andalucía» es la única propuesta novedosa que concurre a estas elecciones en el panorama andaluz, una confluencia que han negociado Podemos Andalucía e IULV-CA para tratar de aglutinar al andalucismo -representados por Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza- y a todos aquellos votantes de izquierdas que no estén de acuerdo con lo que denominan el «susanismo». Además, se presentan como dique de contención a las derechas del PP-A y de Cs, toda vez que garantizan que no permitirán que lleguen al gobierno «ni por acción ni por omisión», mientras que aspiran, como mínimo, a lograr en estas elecciones la suma de los diputados que obtuvieron en el 2015, cuando Podemos consiguió 15 escaños e IU, cinco.

Tras unas negociaciones fraguadas a fuego lento entre las direcciones de sendos partidos, situaron a Teresa Rodríguez como candidata a la Presidencia de la Junta una vez que Antonio Maíllo, el líder andaluz de IU, decidió dar un paso atrás entendiendo que es momento de que las mujeres protagonicen espacios de la vida pública y política. No obstante, se presenta como candidato a la Vicepresidencia de la Junta en lo que desde el principio han definido como un «tándem» conformado por ambos dirigentes pues juntos acumulan «un patrimonio político importante, que suma y que es complementario».

Con todo, la dirigente de Podemos, que en la X Legislatura ostentó el escaño por Cádiz, de donde es oriunda, en esta ocasión encabeza la lista de 'Adelante Andalucía' por la provincia de Málaga, mientras que Maíllo repite como número uno por Sevilla. La candidatura ya es oficial una vez que ha sido sometida a unas primarias conjuntas, donde era la única lista en liza y en las que hubo una participación del 21 por ciento -5.611 votos válidos de un censo de 25.530 personas con derecho a voto-, logrando un respaldo del 92,07 por ciento de los apoyos.